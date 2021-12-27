Евгений Золкин: Спасатель никогда не будет безразличен

27 декабря по всей России отмечается День спасателя. О работе спасателя рассказал заместитель начальника Поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), спасатель 1 класса Евгений Золкин.

– Евгений, расскажите о себе: как вы выбрали эту нелегкую профессию?

– В 80-х годах,еще будучи школьником, я начал заниматься спортивным туризмом. Получив квалификацию, после школы стал работать инструктором по туризму в городском туристическом клубе «Лена» г. Якутска и внештатным спасателем контрольно-спасательной службы. В 1993 году в феврале был подписан приказ о создании профессиональной Республиканской поисково-спасательной службы ГКЧС в г. Якутске, куда меня приняли в марте первым спасателем.

– Какое образование необходимо получить, чтобы стать спасателем?

– Во-первых, нужно иметь полное среднее образование и законченные курсы спасательной подготовки. Будущие спасатели получают основные навыки работы и общие теоретические знания в учебных центрах МЧС России. Также многие проходят службу в армии в качестве дополнительной подготовки. Все полученные знания и навыки когда-то обязательно применяются на практике, поэтому чем больше узнаешь за время учебы, тем легче потом будет в работе.

– Я слышала, что большинство спасателей владеют сразу несколькими специальностями: водолаза, парашютиста, парамедика, водителя маломерного судна. Какова ваша спасательская специализация?

– В соответствии с квалификационными требования об аттестации спасателей, мы должны иметь определенный набор рабочих профессий. Спасатель должен владеть двумя рабочими профессиями, спасатель 3 класса – тремя профессиями, спасатель 2 класса – пятью, спасатель 1 класса – семью, а спасатель международного класса должен получить восемь рабочих профессий.

Я аттестован на квалификацию спасатель 1 класса и имею восемь специальностей: инструктор по туризму, инструктор десантной подготовки, водолаз, газоэлектросварщик, водитель маломерных судов, водитель вездеходной техники, водитель автомобильной техники, парашютист-десантник, а также имею навык работы на высоте с применением канатного доступа 3 группы безопасности.

– Какие качества нужны человеку, чтобы посвятить себя работе спасателя?

– Спасатель должен не только обладать профессиональными навыками, отменным здоровьем, и быть физически развит, он должен быть уверенным в себе и своих силах, способен суметь вызволить человека из беды, успокоить его в крайне тяжелых ситуациях, придать сил, вселить уверенность, то есть отчасти быть психологом. Спасатель никогда не будет безразличен.

– Помните свой первый вызов?

– Первый выезд на поисковые работы мы совершили в первый год работы. Это было осенью, в районе поселка Владимировка в лесупотерялся охотник. На тот момент из техники мы имели только один грузовой автомобиль Газ-66. После поступления заявления от родственников мы загрузились в автомобиль и выдвинулись в район происков. Два дня мы искали охотника и наконецв 20 км от поселка в заброшенном охотничьем домике мы нашли пропажу.

– Расскажите, как проходит ваш рабочий день? Сколько бывает обычно выездов в сутки?

– В среднем спасатели совершают 3-4 выезда за сутки. К счастью, крупных происшествий не так много и всвободное от выездов время мы постоянно совершенствуем свои навыки.

– Как повлияла на вашу работу пандемия коронавируса? Изменилось ли что-нибудь?

– Так как основная из задач поисково-спасательного отряда – это оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации и проведение работ по их ликвидации, направленных на спасение жизни и сохранение здоровье людей, в нашей работе ничего не изменилось.

– Если не говорить о работе, отвлечься от спасательских будней, есть ли у вас какое-то хобби, увлечение, которое помогает вам расслабиться?

– В основном я расслабляюсь, общаясь с семьей, ведь работа спасателя связана с большим количеством командировок. Спасатель по роду своей профессии уделяет очень мало времени своим родным.

– Если бы у вас была возможность сменить поле деятельности, какую профессию вы бы хотели еще освоить?

– Честно говоря, я еще не задумывался о смене профессии. Спасатели работают по зову сердца, у нас своя романтика.