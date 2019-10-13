13.10.2019
16:13
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Спорт

Евгений Жербаев — золото турнира Коркина! Николаев и Самсонов – бронзовые лауреаты

Бурятский мастер ковра теперь по праву может называть турнир Дмитрия Коркина счастливым. На якутском ковре он сегодня праздновал уже четвертую победу.

В финальной схватке весовой категории до 70 кг Жербаев, как на тренировке, играючи победил серебряного призера чемпионата России из Тувы Арбак Сат. Счет финального поединка 10:0 в пользу бурятского спортсмена. За яркую победу в финале, да и вообще, по ходу нынешнего турнира, Евгений заслужил продолжительную овацию трибун спорткомплекса «Триумф».

В этой весовой категории две бронзовые медали достались якутским борцам Тимуру Николаеву и Револию Самсонову. И если первый не боролся в бронзовом финале из-за травмы соперника из Казахстана Каната Мусамбекова, то вот Револий выиграл медаль турнира, что называется, потом и кровью. Сунтарский технарь и в этот раз порадовал местную публику красивой борьбой. В схватке за третье место он вновь применил свой излюбленный коронный «пистолет» и следом тушировал оппонента.

Чемпионы и призеры до 70 кг:

Евгений Жербаев (Россия)
Арбак Сат (Россия)
Револий Самсонов (Саха, Россия)
Тимур Николаев (Саха, Россия)

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru http://sportyakutia.ru/novosti/borba/11024-evgenij-zherbaev-v-chetvertyj-raz-beret-zoloto-turnira-korkina-nikolaev-i-samsonov-bronzovye-laureaty
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