Евгений Жербаев — золото турнира Коркина! Николаев и Самсонов – бронзовые лауреаты

Бурятский мастер ковра теперь по праву может называть турнир Дмитрия Коркина счастливым. На якутском ковре он сегодня праздновал уже четвертую победу.

В финальной схватке весовой категории до 70 кг Жербаев, как на тренировке, играючи победил серебряного призера чемпионата России из Тувы Арбак Сат. Счет финального поединка 10:0 в пользу бурятского спортсмена. За яркую победу в финале, да и вообще, по ходу нынешнего турнира, Евгений заслужил продолжительную овацию трибун спорткомплекса «Триумф».

В этой весовой категории две бронзовые медали достались якутским борцам Тимуру Николаеву и Револию Самсонову. И если первый не боролся в бронзовом финале из-за травмы соперника из Казахстана Каната Мусамбекова, то вот Револий выиграл медаль турнира, что называется, потом и кровью. Сунтарский технарь и в этот раз порадовал местную публику красивой борьбой. В схватке за третье место он вновь применил свой излюбленный коронный «пистолет» и следом тушировал оппонента.

Чемпионы и призеры до 70 кг:

Евгений Жербаев (Россия)

Арбак Сат (Россия)

Револий Самсонов (Саха, Россия)

Тимур Николаев (Саха, Россия)