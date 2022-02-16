Евгений Мартынов выступит на международном турнире «Кубок Странджа» в Болгарии

Тренерский штаб мужской сборной России по боксу во главе с Виктором Фархутдиновым объявил состав национальной команды для участия в турнире «Кубок Странджа», который пройдет в Болгарии с 18 по 28 февраля.

«Это очень сильный и престижный турнир, который мы воспринимаем как малый чемпионат мира. Мы серьезно относимся к этому соревнованию и ставим максимальные цели. В Болгарию у нас отправятся сильнейшие боксеры, и в каждой весовой категории мы будем представлены двумя спортсменами», — отметил главный тренер.

‼️В составе сборной России заявлен якутянин Евгений Мартынов, бронзовый призер чемпионата России и серебряный призер Кубка мира нефтяных стран. Боксер, представляющий Санкт-Петербург выступит в весовой категории до 51 кг. Примечательно, что в этом же весе заявлен и чемпион России, призер чемпионата мира Ахтем Закиров.

🇷🇺Состав мужской сборной России выглядит следующим образом:

🔺До 48 кг: Эдмонд Худоян (Челябинская) и Игорь Царегородцев (Татарстан);

🔺До 51 кг: Ахтем Закиров (Новосибирская) и Евгений МАРТЫНОВ (Якутия — Санкт-Петербург);

🔺До 54 кг: Максим Чернышев (Удмуртская) и Альберт Гатауллин (Бурятия);

🔺До 57 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) и Овик Оганнисян (Московская);

🔺До 60 кг: Артур Субханкулов (Башкирия) и Джамал Бадрутдинов (Санкт-Петербург);

🔺До 63,5 кг: Алексей Мазур (Санкт-Петербург) и Руслан Пидгирняк (ХМАО-Югра);

🔺До 67 кг: Андрей Замковой (Московская) и Алиса Шарифов (ХМАО-Югра);

🔺До 71 кг: Вадим Мусаев (Дагестан) и Иван Ступин (Хабаровск);

🔺До 75 кг: Джамбулат Бижамов (Дагестан) и Павел Сосулин (Санкт-Петербург);

🔺До 80 кг: Савелий Садома (Хабаровский) и Тамерлан Казиев (Самарская);

🔺До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Дагестан) и Вадим Щеблыкин (Белгород);

🔺До 92 кг: Тимур Гамзатов (Тула) и Владимир Узунян (Москва);

🔺Свыше 92 кг: Иван Верясов (Санкт-Петербург) и Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра).