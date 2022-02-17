Евгений Касперский вернулся в Оймякон, чтобы искупаться!

В эти дни по пути следования автопробега из г. Магадана через Якутск на Байкал всемирно известный программист Евгений Касперский с своей супругой и командой из 16-и человек посетил Полюс холода. Об этом «Северной заре» рассказала краевед, хозяйка гостевого дома из села Оймякона Тамара Васильева, где остановилась группа туристов.

Евгений Валентинович посещает Оймякон во второй раз, приезжал сюда весной прошлого года. И как он делится на своей странице в соцсетях:

«Когда что-то получается удивительно, фантастически потрясающе, что вы делаете? Вы сделаете это снова, конечно!».

Вниманию гостей самого холодного обитаемого места на планете предложили культурную программу, неизменной частью которой стало купание в реке Индигирке, в незамерзающей полынье при минус 50-и градусах. Известный путешественник со своими пятью единомышленниками в первую очередь искупался при экстремально низкой температуре.