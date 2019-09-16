Евгений Гришковец «съел собаку » в Якутске

15 сентября на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона состоялся показ моноспектакля известного российского режиссера, драматурга и актера Евгения ГРИШКОВЦА «Как я съел собаку».

Премьера моноспектакля состоялась в ноябре 1998 года в курилке у буфета в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, где присутствовали всего семнадцать человек, ставших первыми зрителями. Этот показ стал поворотным в жизни автора и вскоре принёс Евгению Гришковцу широкую известность и признание.

Моноспектакль многократно исполнялся автором в разных городах России и Европы. Переведён на несколько языков. Записана аудиоверсия спектакля.

11 октября 2002 года на сцене Московского театра «Школа современной пьесы» Евгений Гришковец объявил о том, что играет свой первый моноспектакль в последний раз и решил снять его с репертуара. Однако, несмотря на это заявление, спектакль продолжает свою сценическую жизнь в исполнении автора по настоящее время.

Пьеса «Как я съел собаку» — это, по словам автора и исполнителя, «универсальная история взросления человека», опыт моряка, полученный им во время службы на Тихоокеанском флоте.

Повествование ведётся от первого лица одним актёром (самим автором) как воспоминание человека о детстве, отрочестве, морской службе. О том, как меняется жизненное восприятие молодого парня, матроса российского Тихоокеанского флота во время прохождения службы вдали от родного города. Разность переживаний новобранца, едущего в поезде на Дальний Восток по сравнению с переживаниями его же, но три года спустя, и создаёт основу пьесы. Спектакль-монолог содержит множество жизненных историй из детства и юношества героя, который делится своим жизненным опытом так, будто этот опыт был получен лично каждым из зрителей.

Перед спектаклем, Евгений Валерьевич обратился к своим якутским поклонникам: «Я в Якутске во второй раз. В первый раз я был в прошлом году со своим новым спектаклем «Предисловие».

Это мой первый спектакль, более того, он сделал меня театральным режиссером. Его перевели на многих языках мира.

Этот спектакль я сыграл более 600 раз. Поэтому он является абсолютным рекордсменом по количеству исполнения и по количеству городов и стран, в которых он исполнялся.

Сегодняшние декорации (стул и морской канат) — они такие же, как и в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне, поэтому не думайте, что я в Якутск привез дешевые декорации. Когда я делал спектакль у меня не было денег, поэтому и такие декорации.

Сейчас выйдет персонаж, а не я. Я вернусь только через 2 часа на поклон и все. Приятного просмотра!»

Татьяна ЖИРКОВА, зрительница: «Спектакль я смотрела уже в Сети и мечтала когда-нибудь его увидеть вживую. Поэтому я очень рада, что мне удалось посетить его в своем родном городе. Евгений очень гармоничный на сцене. Сам спектакль это как беседа со старым знакомым, который вспоминает свои прошлые годы и с интересом их рассказывает. Благодарю организаторов за такой приятный подарок!»