26.09.2022
17:48
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Происшествия

Евгений Григорьев: Якутск скорбит

Мэр Якутска Евгений Григорьев выразил соболезнования, в своем телеграм-канале, родным и близким погибших в Ижевской школе:

Потрясен произошедшим в Ижевской школе. Это ужасное преступление, которому нет никаких оправданий. Погибли ни в чем не повинные дети и работники образовательного учреждения. Выражаю искренние слова соболезнований родителям, родным и близким погибших. Якутск скорбит вместе с вами…

В школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть жертвы среди детей, сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

По ситуации в школе № 88: все силы и средства приведены в готовность. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, будут оперативно докладывать обо всём, что происходит.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/EvgenyGrigorev, https://t.me/rian_ru

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