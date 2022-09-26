Евгений Григорьев: Якутск скорбит

Мэр Якутска Евгений Григорьев выразил соболезнования, в своем телеграм-канале, родным и близким погибших в Ижевской школе:

Потрясен произошедшим в Ижевской школе. Это ужасное преступление, которому нет никаких оправданий. Погибли ни в чем не повинные дети и работники образовательного учреждения. Выражаю искренние слова соболезнований родителям, родным и близким погибших. Якутск скорбит вместе с вами…

В школе № 88 Ижевска произошла стрельба, есть жертвы среди детей, сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.