Евгений Григорьев выйдет в «Прямой эфир с городом»

Сегодня, 15 июня в 18.00 часов глава города Якутска Евгений Григорьев примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24» и ответит на вопросы жителей.

Евгений Григорьев расскажет телезрителям о первостепенных задачах, которые стоят перед ним, как перед главой города. Глава затронет темы ремонта и строительства улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Горожане узнают, какие направления охватит «Трехлетие благоустройства», о запланированном благоустройстве дворовых территорий и об освещении городских улиц.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе города после программы для дальнейшей работы.