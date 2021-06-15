15.06.2021
17:15
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Якутск

Евгений Григорьев выйдет в «Прямой эфир с городом»

Сегодня, 15 июня в 18.00 часов глава города Якутска Евгений Григорьев примет участие в передаче «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24» и ответит на вопросы жителей.

Евгений Григорьев расскажет телезрителям о первостепенных задачах, которые стоят перед ним, как перед главой города. Глава затронет темы ремонта и строительства улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Горожане узнают, какие направления охватит «Трехлетие благоустройства», о запланированном благоустройстве дворовых территорий и об освещении городских улиц.  

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе города после программы для дальнейшей работы.    

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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