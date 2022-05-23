Евгений Григорьев выйдет в «Прямой эфир с городом»

Сегодня, 23 мая в 13.00 часов по местному времени глава города Якутска Евгений Григорьев примет участие в программе «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24» и ответит на вопросы зрителей.

Евгений Григорьев расскажет телезрителям о прохождении паводка, предоставлении земельных участков многодетным семьям, капитальном ремонте дорог, школ, благоустройстве дворовых территорий, озеленении и других актуальных вопросах.

Горожане могут задать вопросы в прямом эфире, позвонив в студию по номеру тел. 32-02-02. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы главе города для дальнейшей работы.