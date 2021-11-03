Евгений Григорьев: выезд в Промышленный округ

2 ноября глава города Якутска Евгений Григорьев провел выездное совещание в Промышленном округе, в ходе которого посетил проблемные точки, и обсудил с представителями управляющих компаний существующие паллиативные вопросы.

Первой точкой осмотра стала улица Речников, где в результате проезда большегрузного транспорта ежегодно разбивается дорожное полотно, а также из старых канализационных сетей течет вода, которая в теплое время года превращается в лужу, а зимой в гололед.

Как подчеркнули представители управления Промышленного округа, канализационная сеть, принадлежащая АО «Водоканал»,подлежит обязательной замене.

«Из-за канализационной трубы постоянно затапливает дорогу. На самом деле, здесь ежегодно проводится отсыпка улицы песком, но толку от этого нет. Было бы хорошо провести отсыпкукрупной фракцией, но сначала необходимо проложить нормальную канализацию с гильзой от колодца до колодца», — сказал специалист по ЖКХ управления Промышленного округа Демид Радионцев.

Заместителю главы Якутска по ЖКХ Егору Кардашевскому главой города Якутска Евгением Григорьевым поручено отработать данный вопрос с АО «Водоканал»,провести совещание и решить проблему.

Вторым пунктом глава осмотрел территорию автостоянок большегрузной техники будущего «Квартала Труда» на ул. Очиченко. В ходе выездного совещания был рассмотрен вопрос земельного участка, под стоянку большегрузного транспорта, базирующегося на ул. Труда, д. 4 (овощная база).

«Мы должны заасфальтировать большую площадку, рассмотреть возможность перетарки груза в склады. Объекты здесь должны быть благоустроенными», — отметил Евгений Григорьев, подчеркивая, что на сегодня, инвентаризацию договоров аренды земельных участков ведет МКУ «АЗО».

«Квартал Труда» — проект по созданию в Якутске первого на Дальнем Востоке креативного кластера. В рамках проекта планируется реконструкция комплекса зданий бывшего мясокомбината общей площадью 13,3 тыс. кв. м. Запуск кластера планируется в 4 квартале 2021 г. Расчетная наполняемость здания — 1200 человек.

Также, в ходе выезда глава г. Якутска осмотрел земельный участокна ул. 50 лет Советской Армии, д. 23, где в следующем году, в рамках благоустройства будет построено общественное пространство.