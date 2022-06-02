Евгений Григорьев встретился с жителями Промышленного округа

Глава города Якутска Евгений Григорьев 1 июня представил проекты капитального ремонта дворовых территорий жителям домов по ул. Кальвица, 5, 5/1, 5/2, ул. Бестужева-Марлинского, 9/2, ул. Дзержинского, 40/3.

Уже в этом году во дворах появятся новые детские игровые, спортивные площадки, будут установлены малые архитектурные формы, проезды будут заасфальтированы, обустроены тротуары.

В ходе встреч с населением формируется инициативная группа из числа жильцов дома, которые будут проверять ход и качество выполняемых работ.

Одним из членов инициативной группы домов 5, 5/1, 5/2 по ул. Кальвица и дома 9/2 по ул. Бестужева-Марлинского стал активный житель Андрей Романов.

«Я по образованию строитель, и знаю, как должны проводиться ремонтные работы, к тому же заинтересован в капитальном ремонте нашего двора. Поэтому записался в инициативную группу, с удовольствием буду представлять интересы своих соседей. Мы все хотим видеть качественно сделанный ремонт и хотим, чтобы наш любимый город процветал, начиная с каждого двора», — сказал Андрей Романов.

По желанию жителей дома по ул. Дзержинского, 40/3 на их дворовой территории, помимо установки малых архитектурных форм, асфальтирования проезжей части, обустройства тротуаров, расширят парковочные места, обновят детскую площадку, установят дополнительные уличные светильники, контейнеры для сбора мусора. Весь двор будет облагорожен, поменяют ограждения палисадников.

Житель дома по ул. Дзержинского, 40/3 Сергей Говорков выразил общую радость, что их двор попал в список капитального ремонта дворовых территорий в рамках реализации программы Главы Якутии Айсена Николаева «Мой двор» и федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».

«В хорошем плане удивлены от увиденного и услышанного сегодня. Положительно оцениваем тот факт, что пришли к общему решению с проектировщиками. Надеемся осенью увидеть двор таким, каким он представлен в проекте, который мы сами только что согласовали», — поделился Сергей Говорков.

Отметим, капитальный ремонт дворовых территорий в Якутске начнётся в ближайшее время и должен завершиться в сентябре.