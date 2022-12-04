Евгений Григорьев встретился с семьями участников СВО Промышленного округа

Глава города Якутска Евгений Григорьев 2 декабря провел встречу с семьями участников специальной военной операции Промышленного округа. В мероприятии участвовали прокурор города Якутска Антон Николенко, руководитель Управы Промышленного округа Елизавета Служеникина, руководитель городского Центра поддержки семей военнослужащих, задействованных в СВО Туйара Колесова.

Встреча прошла в формате «Вопрос-ответ», так, что родные, близкие участников СВО задали волнующие проблемные вопросы.

«Такие встречи проводим во всех округах Якутска. В ходе мероприятий обсуждаем как организована помощь семьям. Важно сверить часы и понять решаются ли ваши вопросы своевременно и в полном объеме. Кроме того, цель таких встреч заключается в улучшении работы поддержки семей, участников специальной военной операции» — отметил Евгений Григорьев.

Также, Евгений Григорьев подчеркнул, что семьи не должны оставаться один на один со своими проблемами, в том числе в вопросах бытового, жилищно-коммунального характера.

«Именно для решения проблем создали городской Центр по поддержки семей военнослужащих, задействованных в СВО, также Управы округов предоставляют непосредственную помощи», — добавил глава города.

Во время встречи матери, жены военнослужащих озвучили наболевшие проблемы – ускорения переселения из аварийного фонда, возвращения мобилизованного с 3 и более детьми, оформления инвалидности, проведения реабилитационных мероприятий родным, устранении сбоев в теплоснабжении, восстановлении утерянных документов.

Многие отметили, что каждый ощущает поддержку со стороны руководства города Якутска. Супруга военнослужащего Баранина Ольга заверила, что действительно оказывается всесторонняя помощь.

«Хочу выразить огромную благодарность городскому Центру, Управе Промышленного округа за постоянную, оперативную поддержку и помощь. Мой супруг – военнослужащий. На днях уезжает в зону специальной военной операции. Муж говорит, что могу спокойно уехать, потому что семье оказывается любая действенная помощь», — поделилась она.

Также, глава города Якутска Евгений Григорьев проинформировал, что для решения жилищных проблем участников СВО принято решение о выделение земельных участков на территории города Якутска путем создания СОТ-ов.

Многие вопросы членом семей обращены к прокурору города Якутска Антону Николенко. Он сообщил, что налажено взаимодействие с военной прокуратурой и заверил, что поступившие вопросы будут отработаны с каждой семьей в индивидуальном порядке.