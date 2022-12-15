Евгений Григорьев встретился с семьями участников СВО Гагаринского округа

14 декабря глава города Якутска Евгений Григорьев провел личную встречу с семьями участников специальной военной операции, проживающими в Гагаринском округе.

Во встрече приняли участие прокурор города Якутска Антон Николенко, уполномоченный по правам человека Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев, руководитель Управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко, руководитель городского Центра поддержки семей участников СВО Туйара Колесова.

Евгений Григорьев отметил, что подобные встречи проводятся по территориальному признаку на постоянной основе для того, чтобы устанавливать личный контакт с семьями мобилизованных граждан и убедиться в своевременном получении ими предусмотренных мер поддержки, включая денежные выплаты, бытовую помощь, бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте, запись детей в кружки и секции, продуктовые наборы.

Глава Якутска рассказал о работе городского Центра поддержки семей участников СВО, который помогает семьям военнослужащих, оказывая в том числе юридическую, психологическую и волонтерскую помощь. Кроме того, ведется сбор средств в городской благотворительный фонд «Победа», все собранные средства идут на закупку и доставку необходимой экипировки, специальных технических средств, а также на помощь семьям военнослужащих.

Основные проблемные вопросы касались потерянных личных документов мобилизованных, сохранения рабочих мест участников СВО.

Глава Якутска пояснил, что для решения данных вопросов нужно незамедлительно обращаться в управу своего округа или в городской Центр поддержки семей участников СВО, при необходимости писать заявления на его имя.

На вопрос о льготе при оплате за жилищно-коммунальных услуги Евгений Григорьев разъяснил, что при возникновении задолженности в оплате ЖКУ пени семьям участников СВО начисляться не будут.

Руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев отметил, что родителям военнослужащих предоставляется санаторно-курортное лечение один раз в три года до 60 тысяч рублей не только на территории Республики Саха (Якутия), но и в пределах Российской Федерации.

Прозвучавший на встрече вопрос о выплатах студентам-очникам – детям участников СВО будет направлен в Министерство образования для получения ответа в кратчайшие сроки.

В связи с приближающимся Новым годом глава города Якутска Евгений Григорьев сообщил, что 23-25 декабря во Дворце Детства будет проводиться новогоднее представление с вручением подарков для детей участников СВО и призвал обязательно посетить данное мероприятие.

В завершение встречи жители Гагаринского округа — члены семей участников СВО поблагодарили Окружную администрацию города Якутска и Управу Гагаринского округа за поддержку и помощь в решении проблемных вопросов.