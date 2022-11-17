Евгений Григорьев встретился с семьями мобилизованных

В формате «Вопрос — ответ» прошла встреча главы города Якутска Евгения ГРИГОРЬЕВА с семьями мобилизованных граждан Автодорожного округа. В мероприятии приняли участие народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Дмитрий СЕМЕНОВ, руководитель управы Автодорожного округа Николай ОБОЮКОВ, представители городского Центра поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Евгений Григорьев довел информацию о существующих мерах, направленных на поддержку участников специальной военной операции, в том числе о благотворительном фонде «Победа».

Евгений Григорьев проинформировал, что семьям участников СВО будут выделены земельные участки, предназначенные на садово-огороднического товарищества. Также весь спектр поддержки детей мобилизованных.

«Ваши родные — участники специальной военной операции выполняют важную государственную задачу, а мы обеспечим надежный тыл», — отметил Евгений Григорьев.

Участники встречи – семьи мобилизованных граждан попросили помощи в выделении мест в детские сады, включении в программу социальной газификации, определении родных в реабилитационный центр.

Также, они попросили разъяснить ситуацию, связанных с невыплатами, порядок отправления посылок в воинские части, в том числе в линию соприкосновения. Кроме того, семьи интересовались вопросами подключения к водоснабжению частных домов, находящихся рядом со строящимся новыми домами.

Как заверил Евгений Григорьев, все озвученные проблемные вопросы, каждый конкретный случай принят во внимании и будет оказана адресная помощь.

Напомним, семьи мобилизованных могут обратиться в городской Центр поддержки семей военнослужащих, участвующих в СВО, который расположен по ул. Курашова 1/1. Можно позвонить по телефонам 8(914)11080-20, 40-88-70. Центр работает ежедневно с 09.00 до 18.00 часов без обеда и без выходных.