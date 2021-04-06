Дебют мэра на стремительной сессии гордумы

Сегодня, 6 апреля, состоялся дебют Евгения ГРИГОРЬЕВА в качестве главы Якутска на сессии гордумы. Заседание прошло очень быстро – уложились в 14 минут, ведь в повестке был всего один вопрос. После гимна председатель гордумы Альберт СЕМЕНОВ кратко приветствовал вновь избранного мэра:

«Надеемся на плодотворную совместную работу на благо и процветания родного города».

Непродолжительные аплодисменты, и депутаты сразу приступили к рассмотрению вопроса. Отметим, что такая скорость становится характерным стилем для городских властей.

Трансляция для СМИ шла он-лайн в Ютубе, и, как сообщила пресс-служба гордумы, по техническим причинам изображения не было, передавался только звук…

Внеочередная сессия была созвана ради одного вопроса, не терпящего отлагательства — об изменениях в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

Как сообщила Северина АРХИПОВА, руководитель департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры городской администрации, эти изменения в ПЗЗ нужны для разработки проектно-сметной документации для полигона размещения твердых коммунальных отходов на 27 км Вилюйского тракта, что чрезвычайно актуально для Якутска, который даже зимой страдает от дыма старой городской свалки.

Помимо этого, поправки в ПЗЗ вносятся для реализации соглашения о государственно-частном партнерстве о строительстве Арктического центра эпоса и искусств, а так же для социальных объектов регионального значения — спального корпуса на 200 койко-мест и на 50 мест дневного посещения для престарелых и инвалидов и республиканского лицея-интерната на 150 мест.

Дополнительно отметим, что такие изменения в ПЗЗ Якутска вносятся по требованию управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия). Как гласит Градостроительный кодекс РФ, глава городского округа должен обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение 30 дней, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка заключения комиссии не требуются.

У депутатов не возникло вопросов по принимаемым поправкам. Зампредседателя гордумы Евдокия ЕВСИКОВА подчеркнула, что хотя социальные объекты республиканские – корпус для престарелых и инвалидов и лицей-интернат, но городские дети тоже будут обеспечены там местами. Она так же отметила, что эти изменения в ПЗЗ необходимо принять срочно, «чтобы успеть попасть в федеральную программу».

Постоянный «оппозиционер» гордумы Александр ЯКОВЛЕВ на этот раз не имел возражений по сути вопроса, и жаловался только на техническую сторону подготовки документов.

Надо сказать, и голосование на этот раз проходило по старинке – поднятием руки. Все присутствующие депутаты единогласно одобрили поправки в ПЗЗ. Новый мэр Евгений Григорьев слово не брал. В 10.14 час. Альберт Семенов объявил окончание сессии.