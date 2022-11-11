11.11.2022
16:37
190

Праздники

Евгений Григорьев: В Якутске не запретят проводить детские новогодние утренники

Мэр Якутска заявил об отказе от фестиваля «Зима начинается с Якутии»

В рамках реализации мер по поддержке участников СВО и членов их семей власти Якутска решили отказаться от традиционного фестиваля «Зима начинается с Якутии» и других культурно-массовых мероприятий.

Деньги будут направлены на приобретение новогодних подарков для детей участников СВО.

Однако запрет на новогодние елки и праздники не распространяется на детские утренники и детские новогодние мероприятия.

Ранее власти Якутии объявили, фестиваль будет посвящен детям. Состоятся первенство Якутска по фигурному катанию «Серебряные коньки», цирковое представление «Алые паруса», выставка авторских кукол «Бал снежной долины», показ якутского кино.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» впервые за два года должен пройти в очном формате. В рамках фестиваля зажигается первая новогодняя елка страны.

Фото: видео - пресс-службы
Источник: тгк КП-Якутия
Один комментарий на «Евгений Григорьев: В Якутске не запретят проводить детские новогодние утренники»
  1. Роман 11.11.2022 17:03

    Правильно, ведь дети ждали Деда Мороза целый год. А корпоративы пусть запрещают на вечные времена, ведь это создатели коррупции

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх