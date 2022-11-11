Евгений Григорьев: В Якутске не запретят проводить детские новогодние утренники

Мэр Якутска заявил об отказе от фестиваля «Зима начинается с Якутии»

В рамках реализации мер по поддержке участников СВО и членов их семей власти Якутска решили отказаться от традиционного фестиваля «Зима начинается с Якутии» и других культурно-массовых мероприятий.

Деньги будут направлены на приобретение новогодних подарков для детей участников СВО.

Однако запрет на новогодние елки и праздники не распространяется на детские утренники и детские новогодние мероприятия.

Ранее власти Якутии объявили, фестиваль будет посвящен детям. Состоятся первенство Якутска по фигурному катанию «Серебряные коньки», цирковое представление «Алые паруса», выставка авторских кукол «Бал снежной долины», показ якутского кино.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» впервые за два года должен пройти в очном формате. В рамках фестиваля зажигается первая новогодняя елка страны.