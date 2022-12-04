Евгений Григорьев: «в Якутске может закрыться более 50 алкоточек»

Фото с собрания, посвящённому борьбе с алкоточками

На этой неделе депутаты Госсобрания Ил Тумэн в первом чтении приняли поправки к закону «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)».

Евгений Григорьев, глава ГО «город Якутск»

Поправки касаются требований к минимальной площади зала общепита, торгующего алкоголем, расположенного в многоквартирных домах или на их территории. Нами предложена площадь не менее 75 квадратных метров, это позволит избавиться от подобных «наливаек» и «лже-кафе» как на видео.

Если закон примут, то по предварительным расчётам с этого порочного рынка уйдёт более 50 точек, торгующих алкоголем. И это не прихоть или давление на предпринимателей, это чаяния людей, жителей города, которые вынуждены терпеть соседство с таким проявлением. Благодаря поддержке нашей инициативы депутатами, поправка прошли первое чтение в Ил Тумэне, дальше документ ждёт процедура оценки регулирующего воздействия. Как и многие горожане, рассчитываю на поддержку надзорных органов в решении этой достаточно болезненной для Якутска теме.

О планах города Якутска по закрытию алкоточек редакция SAKHALIFE.RU писала ранее. В августе на собрании общественности Губинского округа было озвучено предложение увеличить минимальную разрешенную площадь зала до 100 квадратных метров. Получилось предварительно «отвоевать» 75. Тогда было решено обсудить вопрос на уровне депутатские слушания ассоциации «Столица» (это депутаты республиканского парламента, которые представляют город Якутск), а потом внести вопрос на рассмотрение на сессию Ил Тумэн.

Глава городского округа опубликовал список точек, торгующих алкоголем, и их площади в квадратных метрах, которые могут закрыться после принятия закона.

Дмитрий МИХАЙЛОВ, специально для SAKHALIFE.RU