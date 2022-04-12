Евгений Григорьев в лидерах медиарейтинга мэров ДФО

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за март 2022 года

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».



Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО в марте 2022 года стали Олег Имамеев (Благовещенск), Евгений Григорьев (Якутск) и Сергей Надсадин (Южно-Сахалинск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

В Якутск прибыли новые маршрутные автобусы. Первую поставку новых автобусов осмотрел глава города Якутска Евгений Григорьев. Глава Якутска Евгений Григорьев дал поручение МУП «ЯПАК» принять меры по решению проблемы, связанной с неисполнением графика движения частными перевозчиками маршрутных автобусов. Глава города Якутска Евгений Григорьев обсудил с «Сахатранснефтегаз» реализацию программы социальной газификации. Власти Якутска приняли распоряжение о дополнительных мерах по обеспечению сбалансированности бюджета города, согласно которому будут сокращены расходы на содержание окружной администрации и организацию общегородских мероприятий. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 76 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: март 2022 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 12.04.2022.