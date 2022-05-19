Евгений Григорьев участвовал в Большом родительском собрании

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня принял участие в большом родительском собрании на тему «Формирование социальной идентичности детей и молодежи в изменяющемся обществе». Мероприятие организовано Общественной палатой Республики Саха (Якутия), министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) в очно-дистанционном формате. сообщает yakutskcity.ru.

На собрании обсудили проблемы и пути формирования социальной идентичности детей и молодежи в изменяющемся обществе. С докладами выступили председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Николай Бугаев, заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Тихонов, уполномоченный по правам ребенка в РС (Я) Туйаара Васильева, глава города Якутска Евгений Григорьев. Кроме того, заслушали выступления экспертов, представителей педагогической, родительской общественности и государственных структур.

Николай Бугаев уделил большое внимание работе Общественной палаты Республики Саха (Якутия) в новых реалиях, в условиях колоссального давления со стороны Запада и масштабной информационной войны.

«Наши дети, молодежь оказались один на один в центре потока дезинформации, пропагандисткой войны. Мы — родители, педагоги, общественные, молодежные организации, государственные структуры, должны объединить усилия в их защиту», — отметил руководитель Общественной палаты.

Глава города Якутска Евгений Григорьев добавил, что участились активные призывы через социальные сети, мессенджеры к противоправным действиям против россиян.

«Поэтому мы должны сплотиться и встать на защиту Родины для наших потомков. По итогам сегодняшнего собрания мы выработаем новые аспекты патриотического воспитания детей, молодежи, включая их личностное развитие», — подчеркнул Евгений Григорьев.

В ходе большого родительского собрания озвучили результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который представил данные исследования об отношении россиян к потенциальным нововведениям в российских школах. Так, 67% респондентов отметили, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи.

Россиянам предложили оценить несколько обсуждаемых в настоящее время новаций школьного учебного процесса: исполнение гимна и поднятие флага в начале учебной недели, проведение уроков, освещающих события специальной военной операции России на Украине, введение исторического просвещения с первого класса — сейчас историю начинают изучать только в пятом. Однозначной позиции по этим вопросам в российском обществе на данный момент нет.

Больше всего поддержки и нейтрального отношения получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей: 59% относятся к ней положительно, 24% — отрицательно, еще 13% — безразлично.

Чуть меньше граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России на Украине, — 51%, 37% относятся отрицательно, 5% безразлично.

В мнении граждан относительно инициативы проведения уроков истории с первого класса преобладают с небольшим отрывом отрицательные оценки: их дали 49% против 42% положительных, безразличными остались 6%.

Россияне, имеющие несовершеннолетних детей и внуков, чаще высказываются положительно об обсуждаемых новациях, чем те, у кого детей и внуков этого возраста нет. Положительно относятся к патриотическому старту школьной недели 65% тех, у кого есть дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их нет. Отрицательно об уроках истории с первого класса чаще высказывались те, у кого нет детей до 18 лет, — 53%. Среди родителей настоящих и будущих школьников мнение об этой инициативе разделилось поровну: по 46% отрицательных и положительных оценок.

Также в рамках большого родительского собрания были организованы дискуссионные площадки для выработки предложений и рекомендаций, в работе которых приняли участие представители сферы образования и родительского сообщества.