Евгений Григорьев: Тепло в жилых домах в СОНТ «Сатал» восстановлено

На 10 часов утра 02.01.2023 года все поступившие заявки отработаны в полном объёме, тепло в жилых домах в СОНТ «Сатал» восстановлено, об этом рассказал глава города Якутска Евгений Григорьев.

Источник: ЯСИА

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