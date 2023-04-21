Евгений Григорьев: Такое свинство, по-другому я назвать это не могу, недопустимо!

Переслал фотографии начальнику ГИБДД столицы. Такое свинство, по-другому я назвать это не могу, недопустимо! Давайте уважать себя, и окружающих. Спасибо неравнодушному горожанину за сигнал. Я прошу фиксировать и направлять подобные факты в ГИБДД. Пусть нарушителей наказывают.

Фото: соцсети Источник: Евгений Григорьев, Глава ГО "город

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх