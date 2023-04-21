21.04.2023
16:34
289
Якутск
Евгений Григорьев: Такое свинство, по-другому я назвать это не могу, недопустимо!
Переслал фотографии начальнику ГИБДД столицы. Такое свинство, по-другому я назвать это не могу, недопустимо! Давайте уважать себя, и окружающих. Спасибо неравнодушному горожанину за сигнал. Я прошу фиксировать и направлять подобные факты в ГИБДД. Пусть нарушителей наказывают.
Фото: соцсети
Источник: Евгений Григорьев, Глава ГО "город
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