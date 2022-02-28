Евгений Григорьев: «Спецоперация – это единственно возможный выход»

Мы все глубоко переживаем события последних дней, с волнением смотрим новости, ожидаем скорейшего завершения спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации Украины. Мы понимаем, что массированная поддержка украинских неонацистов со стороны официальных властей Украины, США, других стран Запада, накачка страны современным зарубежным вооружением, планы по вступлению в НАТО, не оставляли для жителей братских Луганской и Донецкой народных республик шансов на мирную жизнь. Признание ЛНР и ДНР со стороны России, и последовавшая за этим специальная операция российских вооруженных сил – это единственно возможный выход. Спецоперация – это непростое решение, принятое руководством нашей страны, президентом Владимиром Путиным. Ее главная цель – предотвратить эскалацию большой войны Украины против ЛНР и ДНР, защитить мирных жителей, поставить заслон на пути разрастания милитаризма и национализма, угрожающего безопасности вновь признанных республик и жителей самой Украины. В этот сложное время призываю всех проявить сплоченность и мужество, не допускать провокаций.

Другая наша общая задача сегодня – оказать поддержку мирным жителям, беженцам из ЛНР и ДНР, пострадавшим от вооруженной агрессии. В Якутске, по поручению руководства республики, также как в Нерюнгри и Мирном, при необходимости будет организован пункт размещения для тех, кто вынужденно потерял свой дом. Также прошу всех неравнодушных жителей города оказать гуманитарную помощь товарами первой необходимости в пунктах сбора помощи беженцам ЛНР и ДНР.