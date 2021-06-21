Евгений Григорьев сильно обеспокоен

В субботу глава города Якутска Евгений Григорьев проверил ход дорожных работ на Окружном шоссе, улицах Олега Кошевого и Советская в мкр. Марха в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе объезда глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что подрядчики проводят работу на объектах практически в круглосуточном режиме.

«Сейчас, все подрядчики, задействованные в реализации нацпроекта, ведут усиленную строительную кампанию. У нас на счету каждый день. В этом году планка ремонта — 49 километров дорог. Для сравнения, раньше такая масштабная дорожная работа велась 10 лет. Поэтому сегодня любое отставание от графика для нас чревато большими осложнениями», — сказал глава Якутска.

В мкр. Марха в этом году планируется привести в нормативное состояние около 6 км. дорог. На сегодня на объектах производятся подготовительные работы, ведется согласование по земляным работам, завоз строительных материалов, в том числе завозится кильдямский песок. По плану земляные работы будут начаты на этой неделе.

По проекту ремонта улицы Советская в мкр. Марха предусмотрено обустройство дополнительных автобусных карманов для остановок, 2 водопропускных труб, а также работы по установке новых опор наружного освещения в количестве 23 штук. Общая протяженность ремонта ул. Советская составляет 859 погонных метров. По ул. Олега Кошевого предусмотрены замена асфальтобетонного покрытия площадью 21 тыс. кв. м., существующего водоотводного лотка длиной 622 погонных метров, обустройство автобусных карманов и работы по установке опор освещения в количестве 105 штук.

Отметим, в мкр. Марха в 2021 году отремонтируют 4 улицы — Советская, Олега Кошевого, Заводская и Интернациональная. Дорожные работы ведутся подрядными организациями АО РИК «Автодор», ДРСУ «Сэттэ» и ООО «Инвестдорстрой».

По Окружному шоссе производятся работы по устройству первого слоя асфальтобетонного покрытия в 11 см. Уложено свыше 17 тыс. кв. м. асфальта. Параллельно ведутся работы по укладке водоводов из пластика, устройству бордюрного камня. На сегодня из 6 163 тысяч метров уложено 3 862 тысяч метров камня.

Как отметили специалисты МКУ «Главстрой», в середине участка капитального ремонта образовались пучины, которые необходимо заменить, чтобы пучины и просадки не образовывались в дальнейшем.

Эксперты ФГУП «РОСДОРНИИ» в РС (Я) добавили, что объект осложнен обводненностью, так как в прошлом году газовики прокладывали трубы в траншею. «Готовое земляное полотно пришло в негодность. Требуется принудительная откачка воды», — обратились эксперты к главе города.

По итогам доклада дорожников и осмотра ремонтных работ глава Якутска Евгений Григорьев принял решение и поручил обеспечить полное перекрытие улиц по Окружному шоссе для оперативного и качественного выполнения дорожных работ.

Напомним, капитальный ремонт Окружного шоссе является переходящим объектом с 2020 года. В рамках капремонта планируется устройство велосипедной дорожки протяженностью 4 200 погонных метров, а также разделение транспортного потока барьерным ограждением по всему участку дороги.

В план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог на территории г. Якутска в 2021 году вошли 44 объекта общей протяженностью 58 км., из которых 8 улиц являются переходящими, протяженностью около 10 км. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска в рамках нацпроекта БКД на текущий год составляет 2,2 млрд рублей.