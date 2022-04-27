Евгений Григорьев: Сегодня мы говорим «махтал!» и «спасибо!» каждому жителю республики



Уважаемые горожане! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с юбилейным Днем рождения нашей любимой республики!

Сегодня мы отдаем особую дань памяти и уважения отцам-основателям республики: Максиму Кировичу Аммосову, Платону Алексеевичу Ойунскому, Исидору Никифоровичу Барахову, другим видным государственным и общественным деятелям, стоявшим у истоков основания Якутской АССР в составе РСФСР; руководителям советского периода и новейшей истории Республики Саха (Якутия).

Создание 27 апреля 1922 года новой административно-территориальной единицы, впервые закрепившей статус и территорию республики, дало народам Якутии огромный толчок и открыло перспективы в ускоренном социально-экономическом и духовно-культурном развитии.

Столетие спустя Республика Саха (Якутия) предстает важным промышленным регионом России, огромной территорией с богатейшим культурным наследием и природными богатствами, гостеприимной землей, где дружно живут и работают представители всех народов и национальностей страны.

История Якутии неразрывно связана с Якутском – ее экономическим, культурным, научным и общественно-политическим центром. В 2022 году, помимо юбилея республики, мы празднуем 390-летие основания Якутска. Уверен, что благодаря таланту и трудолюбию его жителей мы успешно добьемся поставленной в Указе Главы республики Айсена Николаева цели – сделать к 2032 году Якутск лучшим городом в мире в условиях вечной мерзлоты!

В сложные времена именно наши духовно-культурные корни, исторический опыт наших великих предков, являются той незыблемой опорой, которая придает нам силы и заряжает новой энергией для добрых преобразований!

Сегодня мы говорим «махтал!» и «спасибо!» каждому жителю республики – учителям и врачам, инженерам и строителям, фермерам и предпринимателям, художникам и ученым – людям всех профессий, которые своим трудом вносят вклад в развитие республики и нашего города!

Низкий поклон нашим ветеранам, не жалевшим сил и здоровья, за их ратный и трудовой подвиг!

Мы с надеждой смотрим на подрастающее поколение, на нашу образованную и перспективную молодежь! Мы уверены, что история Якутии, отмечающей сегодня свой славный юбилей, будет ежегодно пополняться новыми яркими страницами – трудовыми достижениями и культурными событиями, спортивными победами и научными открытиями – свершениями людей, творящих и созидающих светлое и доброе будущее Республики Саха, надежного форпоста России на Северо-Востоке!

Сегодня мы поем славу нашей родной Земле Олонхо, нашей любимой Матери Якутии!

С праздником, дорогие друзья! С Днем рождения, Якутия!

Глава города Якутска Евгений Григорьев