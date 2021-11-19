Евгений Григорьев работал в Сайсарском округе

19 ноября в рамках еженедельных объездов округов и пригородов Евгений Григорьев провел выездное совещание в Сайсарском округе. Глава города посетил детско-юношескую библиотеку «Школьный мир», осмотрел место под возможное строительство нового общественного пространства на кольцевой развязке в районе «Гимеин», рассмотрел вопрос подключения многоквартирного дома на ул. Билибина, 13 к централизованной канализации.

Коллектив детско-юношеской библиотеки «Школьный мир», расположенной на ул. Маяковского, д. 81, обратился к главе города с просьбой о выделении нового здания под библиотеку. Здание библиотеки, построенное в 1971 году, в данное время не отвечает требованиям стандарта детско-юношеской библиотеки.

«В помещении холодно, потолок провисает, сотрудники из-за переохлаждения часто болеют. Последний ремонт был произведен в 2007 году. Площадь помещения составляет 252 квадратных метра. Наша библиотека имеет свою значимую историю и является единственным центром культуры в Сайсарском округе, где проводятся различные встречи с представителями творческой интеллигенции, презентации, заседания краеведческих клубов. Ежегодно принимаем более 5 тысяч читателей, книжный фонд состоит более 29 тысяч книг», — рассказала заведующая библиотекой Валентина Яковлева.

Евгений Григорьев поручил курирующим структурам рассмотреть вопрос строительства в округе многофункционального центра, в котором могли бы разместиться спортивный зал, клуб и библиотека.

Далее у кольцевой развязки «Гимеин» глава Якутска проверил место незаконной торговли и осмотрел пустырь, где возможно появится новое общественное пространство. Предложение об устройстве общественного пространства для жителей в рамках благоустройства городских территорий внес руководитель Управы Сайсарского округа Владимир Слепцов.

В ходе выезда, глава города дал поручение градостроительному блоку Окружной администрации г. Якутска включить данный проект в план для реализации. Также, глава отметил, что под программу благоустройства попадет прилегающая территория домов по улице Лермонтова 138.

По ул. Билибина, д. 13 представители управляющей компании «Сфера комфорта» отметили, что в зимний период МУП «Жилкомсервис» не справляется с откачкой, из-за чего замерзают трубы и регулярно образовываются лужи. Управляющей компании рекомендовано разработать проектно-сметную документацию по подключению сетей к централизованной канализации.

По итогам объезда Евгений Григорьев провел совещание с руководителями управляющих компаний по оптимизации работы, внесению корректировок в программу благоустройства дворовых территорий. На совещании также внесены предложения в жилищно-коммунальный блок по обустройству канализационных сетей.

«Проблемы в системе ЖКХ нужно решать совместными усилиями. При этом важно строить диалог с населением — благополучателями оказываемых услуг. Хорошая управляющая компания — не та УК, у которой наименьшие тарифы, а та, которая оказывает качественные и своевременные услуги», — подчеркнул Евгений Григорьев.