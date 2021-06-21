Евгений Григорьев: Пусть благодатный праздник порадует вас

Туймаада туонатын ытыктабыллаах олохтоохторо, күндү ыалдьыттара!

Эһигини омукпут үйэлэри уҥуордаан күн бүгүҥҥэ диэри илдьэ кэлбит үтүөкэн үгэспитинэн – Ыһыах ыһар дьоро күммүтүнэн тус бэйэм уонна Дьокуускай куорат дьаһалтатын аатыттан истиҥник эҕэрдэлиибин!

Ыһыахха норуоппут барҕа баайа — өркөн өйө, дириҥ уонна ураты философията, уус-уран тыла-өһө, талба талаана, дэгиттэр дьоҕура, сатабыла, эт-хаан өттүнэн күүһэ-күдэҕэ бүүс-бүтүннүүтэ дьоҥҥо-сэргэҕэ, киэҥ эйгэҕэ көрдөрүллэр.

Биһиги, сахалар томороон тымныы кыһыннаах дьылы этэҥҥэ туораабыппыт, күөх сирэмҥэ үктэммиппит үөрүүтүн күн сыдьаайа муҥутуурдук күүһүрэн, үрдээн турар кэмигэр Ыһыаҕынан бэлиэтиибит. Бу кэрдиис кэмҥэ үлэҕэ ситиһиллибит кирбиилэри, саҥа саҕалааһыннары, баар кыаллыбатах өрүттэри ырытабыт-ыараҥнатабыт уонна онно тирэҕирэн инникибитин торумнуубут.

Ийэ Айылҕабыт күөх нуолур солкоҕо сууланар кэрэ кэмэ — самаан сайыммыт бука барыбытыгар чиҥ-чиргэл туругу, силлибэт ситиһиилэри, дьолу-соргуну, барҕарыыны түстээтин! Ыһыахапыт хас биирдиибитигэр инникигэ эрэли күүһүртүн, үгүс үтүө санааны, үөрүүнү күөдьүттүн!

Дорогие жители и гости Якутска!

Долгожданный праздник наступления лета и торжества солнца, который из поколения в поколение несет в себе свет человеческой доброты и радость жизни, стал ярким примером сохранения и продолжения национальных традиций народа Саха. В нем как в зеркале отражается богатство души народа, стремление к укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми, сближению и обогащению различных культур.

Пусть благодатный праздник порадует вас своим разноцветьем и обилием, укрепит дух и прозвучит добрыми пожеланиями счастья и благополучия! Мира и добра вам и вашим близким!

Уруй буоллун! Айхал буоллун!

Глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев

Видеопоздравление: