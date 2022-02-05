Евгений Григорьев: Пункт передержки расширят для содержания 2000 собак

Пункт передержки безнадзорных животных в столице республики будет расширен до двух тысяч мест, передает телеканал «Якутия 24», ссылаясь на Инстаграм мэра Якутска Евгения Григорьева.

«На улице Очиченко полным ходом идут работы по расширению пункта передержки безнадзорных животных. Количество мест будет увеличено до 2 000», — написал он.

Планируется, что по окончании работ временный пункт на улице Автодорожная будет закрыт.

Ранее глава города в эфире программы «ЯкутияLive» рассказал, что с 29 декабря в Якутске запрещен выпуск отловленных собак. Животных содержат в двух пунктах: в основном на улице Очиченко, 57, и в дополнительном по Автодорожной, 1/4. Сегодня в основном пункте трудятся 13 человек, в дополнительном — 13, а также привлечены силы по линии УФСИН.

Горожане могут сообщить об агрессивных безнадзорных животных в ЕДДС Якутска по номерам 44-46-54, 44-42-29, а также написать чат-боту в Whatsapp по номеру +7 (914) 261-06-98.