Евгений Григорьев проверил темпы строительства канализационного коллектора № 3 в Якутске

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня утром провел рабочее совещание с представителями АО «Водоканал» на месте строительства канализационного коллектора № 3 по ул. Чернышевского.

Генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов сообщил, что работы ведутся без отставаний от графика.

«Работы на объекте начались с середины ноября. До начала марта прошли до улицы Гастелло. За месяц от улицы Гастелло дошли до улицы Лизы Чайкиной, общая протяженность проведенных работ составила 300 метров. Если за 4 месяца зимы мы проделали 300 метров, то сейчас работаем в ускоренном режиме. Земляные работы планируем завершить до середины июня, асфальтирование планируется после усадки грунта», — заверил Анатолий Кырджагасов.

Глава Якутска Евгений Григорьев отметил, что к нему от горожан поступают больше всего обращений, наряду с капитальным ремонтом проспекта Ленина, именно по данному участку строительства канализационного коллектора № 3 и призвал представителей «Водоканала» не сбавлять темпы работ, чтобы успеть завершить в срок.

В рабочем совещании с АО «Водоканал» также приняли участие первый заместитель главы города Якутска Алексей Корнилов, директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов, начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства г. Якутска Василий Амбросов, представители Управления ГИБДД МВД по РС (Я).