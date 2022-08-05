Евгений Григорьев проверил подготовку к отопительному сезону

Глава города Якутска Евгений Григорьев совершил объезд — проверил готовность котельных и жилых домов к началу отопительного сезона. В объезде также принял участие заместитель главы города Якутска по вопросам городского хозяйства Егор Кардашевский, руководители и работники управляющих компаний, жильцы многоквартирного дома.

Пунктами объезда стали котельные на улицах Лермонтова 92/1, Новокарьерная 22/9 и жилой многоквартирный дом по данному адресу. Также они ознакомились с состоянием дома по улице Сергеляхское шоссе 13 км дом 1.

В ходе встречи жильцы многоквартирного дома Новокарьерная 22/9, построенного в 2015 году застройщиком ООО «Высота» высказали проблемы, касающиеся качества дома, наружного освещения территории. Также они выразили пожелание устройства пандусов в новом доме, устранить засилье гаражей во дворе, ремонта дороги и обустройства вблизи дома автобусной остановки.

Евгений Григорьев относительно жалоб жильцов на холодный пол в первом этаже дома отметил, что жильцы могут в судебном порядке потребовать от застройщика устранения проблем.

«Отсутствие освещения в придомовых территориях является общей проблемой города. На текущий момент Якутск освещен на 65 процентов. По освещению идет планомерная работа, которая дальше будет продолжена», — отметил Евгений Григорьев.

В ходе объезда Евгений Григорьев и Егор Кардашевский проверили насколько эффективно работают управляющие компании, ответственные лица в управлении округов, которые должны держать под строгим контролем ситуацию на местах.

По информации штаба по оперативному руководству подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, по состоянию на 4 августа 2022 года договор на выполнение работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения заключен в 41 МКД на территории города Якутска. На текущий момент общая готовность жилого фонда составляет 63%. Продолжаются работы по промывке систем отопления МКД и ремонтно-восстановительные работы.