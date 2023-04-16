Евгений Григорьев проверил ход капитального ремонта трёх школ города Якутска

15 апреля состоялось выездное совещание главы города Якутска Евгения Григорьева по контролю за ходом капитального ремонта объектов общеобразовательных учреждений на 2023 год МОБУ «СОШ №29», «Сахагимназия», «СОШ №5», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

В совещании также приняли участие прокурор города Якутска Антон Николенко, заместитель главы города Антон Алексеенко, начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска Мария Петрова, директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, подрядчики ООО СЗ «Оптима-строй», ООО «Вертикаль», ООО ПК «Монтажник», руководство школ и родительский комитет.

Как сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, на сегодняшний день капитальный ремонт на объекте «СОШ №29», начавшийся 4 апреля, охватывает практически все основные виды работ и идет с небольшим опережением графика. Все материалы закуплены.

По согласию родителей и законных представителей, учащихся средней общеобразовательной школы №29 с 1-8 и 10 классов перевели на дистанционный формат обучения, впрочем, как и другие ремонтируемые в данное время школы. Выпускные 9 и 11 классы учатся очно на базе «СОШ №27», отметило руководство «СОШ №29».

Что касается капитального ремонта объекта МОБУ «Сахагимназия», ремонтные работы начались с 3 апреля, они также идут в соответствии с установленным графиком. Строительные материалы заказаны из других городов, проблем с транспортировкой нет. На данном объекте полностью заменят систему отопления, отремонтируют вентиляцию в спортивном зале и проведут другие виды основных работ.

Демонтажные работы начались также в начале апреля на объекте «СОШ №5». Запланировано отремонтировать кровлю здания, провести работы по фасаду, фундаменту, цокольной плите, осуществить замену полов, обновить стены, потолок, установить стеклопакеты.

В ходе капитального ремонта объектов образования учитываются замечания и пожелания представителей родительских комитетов. По их словам, налажено полное взаимодействие с администрацией школ, заказчиком, подрядчиками и ведется контроль над объектами капремонта.

Прокурор города Якутска Антон Николенко призвал подрядчиков своевременно и качественно выполнить работы по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений.

По окончании выездного совещания, глава города отметил, что ремонтные работы ведутся согласно графикам, кое-где идут с опережением.

«В целом, доволен результатом объезда — все необходимые материалы заказаны, в некоторых школах полностью закуплены и привезены. Полагаю, что к 1 августу на образовательных объектах должны закончить основной объем работ, хоть по контрактам обозначен срок — 10 августа. Также отмечу, что благодаря федеральной программе, инициированной президентом страны Владимиром Путиным и поддержанной партией «Единая Россия», у нас есть возможность в текущем году провести капремонт 13 школ. Это колоссальный объем. Двигаясь такими темпами, в 2024 и 2025 годах мы сможем полностью отремонтировать все школы в городе Якутске», — подытожил Евгений Григорьев.