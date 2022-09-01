Евгений Григорьев проверил ход капитального ремонта дворовых территорий

Глава города Якутска сегодня осмотрел ремонтируемые дворовые территории по ул. Кузьмина 29, 29/1, 29/2 в Гагаринском округе города Якутска. В объезде приняли участие руководитель управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко, представители заказчика МКУ «Главстрой», работники подрядной организации.

По информации руководителя ТОУ, в округе проведены работы по асфальтированию дворовых территорий по ул. Кузьмина, 26/3, 28/3, 30/2, 30/3, 34, 34/1, Можайского 17/5, 17/6.

«Остались работы по асфальтированию данной дворовой территории по ул. Можайского, 19,19/1, 21, 21/1 и Кузьмина 29, 29/1, 29/2, асфальт будет уложен до основной дороги. Также есть проблемы во дворах по ул. Кузьмина, 28/3, и Можайского, 21/1, приняты решения по их устранению», — проинформировал Евгений Сидоренко.

Как уточнил подрядчик, в самой большой по объёму работ дворовой территории домов по ул. Кузьмина, 28/3 и 34, 34/1 произведена замена грунта.

Глава города поручил подрядной организации ускорить темпы работ, так как наблюдается отставание от ранее заявленного графика. Причиной отставания от графика по ул. Кузьмина, 34, 34/1 стали дополнительные работы, которые потребовались при выемке грунта.

Евгений Григорьев отметил, что на каждом участке есть свои сложности, поэтому в ходе работ внесены корректировки и изменения в план.

«Мы проведём встречи с жителями тех дворовых территорий для разъяснения причины возникшего отставания от графика работ», — подчеркнул глава Якутска.