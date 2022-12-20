Евгений Григорьев провел заседание по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности

Евгений Григорьев провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности

19 декабря под председательством главы города Якутска Евгения Григорьева прошло очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению законности в сфере предпринимательской деятельности в городском округе «город Якутск». Комиссия рассмотрела вопрос по разработке механизма привлечения к административной ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства, попадающих под ограничения постановления от 06 мая 2022 года №118п «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная алкогольная продукция и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории городского округа «город Якутск».

В заседании приняли участие заместитель главы города Якутска по вопросам развития пригородных территорий, развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Владимир Аржаков, Правовой департамент, Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма, Административная комиссия, Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Окружной администрации города Якутска, начальник участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Якутское» Эдуард Кычкин, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Владимир Афанасьев, заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Степан Сидоров.

Межведомственной комиссией также был заслушан отчет начальника отдела предпринимательства и развития туризма Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска о результатах проведенной межведомственной работы в 2022 году (исполнение протокольных поручений). Кроме того, был намечен план работы межведомственной комиссии на 2023 год.

Информация Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска