Евгений Григорьев провел встречу с семьями участников СВО в Мархе

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня встретился с семьями участников специальной военной операции, проживающими в микрорайоне Марха. Во встрече приняли участие прокурор города Якутска Антон Николенко, уполномоченный по правам человека Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева, руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев, руководитель городского Центра по поддержке семей участников СВО Туйара Колесова.

Евгений Григорьев отметил, что проводит такие встречи, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах, из первых уст. «Кроме того, встречи нацелены на контроль – все ли семьи воспользовались предусмотренными мерами поддержки. Также мы выявляем бытовые, житейские проблемы, чтобы их устранить в дальнейшем», — пояснил Евгений Григорьев.

Глава Якутска рассказал о работе городского Центра поддержки семей участников СВО, который помогает семьям военнослужащих, в том числе специалисты Центра оказывает юридическую, психологическую и волонтерскую помощь.

Встреча с семьями прошла в формате «вопрос-ответ», каждый получил исчерпывающие ответы на волнующие вопросы.

Мать участника СВО рассказала, что ей не удалось получить положенные выплаты из-за ранее наложенного ареста банковской карты сына. Похожие ситуации возникают и у других семей. Евгений Григорьев сообщил, что в этом вопросе налажено тесное взаимодействие с банками, судебными приставами, в результате исполнительные производства по взысканию кредитных платежей в отношении участников СВО приостанавливаются. Семьям участников СВО окажут необходимую помощь для получения выплат.

Некоторые семьи столкнулись с проблемами в получении документов, подтверждающих участие военнослужащего в СВО. Также родственники интересовались условиями льготной ипотеки, вариантами решения жилищных проблем, переселением из аварийного фонда, предоставлением жилья из маневренного жилого фонда.

На вопрос о льготе при оплате за жилищно-коммунальных услуг Евгений Григорьев разъяснил, что при возникновении задолженности в оплате ЖКУ пени семьям участников СВО не будут начисляться.

Часть вопросов была адресована прокурору города Якутска Антону Николенко. Он заверил, что все вопросы будут отработаны с семьями в индивидуальном порядке во взаимодействии с военной прокуратурой.

В завершении встречи жители Мархи — члены семей участников СВО поблагодарили Окружную администрацию города Якутска и администрацию микрорайона Марха за всестороннюю поддержку и помощь в решении проблемных вопросов.