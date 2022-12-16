Евгений Григорьев провел встречу с семьями участников СВО в Строительном округе

Глава города Якутска Евгений Григорьев 15 декабря встретился с семьями участников специальной военной операции, проживающими в Строительном округе города Якутска. Во встрече приняли участие прокурор города Якутска Антон Николенко, уполномоченный по правам человека Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева, руководитель городского Центра по поддержке семей участников СВО Туйара Колесова.

Встреча с семьями прошла в традиционном формате «вопрос-ответ». В ходе мероприятия члены семей военнослужащих получили ответы на волнующие вопросы непосредственно от руководства города, представителей структурных подразделений и подведомственных организаций Окружной администрации города Якутска.

Так, мать участника СВО пожаловалась, что ей пока не удалось получить положенные выплаты, так как сын убыл на подготовку, затем на линию соприкосновения из Хабаровска. В ответ Евгений Григорьев сообщил, что совместно с республиканскими властями сформирован список военнослужащих, убывших на СВО не из Якутского военного комиссариата.

«В ближайшее время по этому вопросу мы примем соответствующее решение. Отмечу, что мы не делим военнослужащих на контрактников, добровольцев, мобилизованных, представителей силовых структур. Помогаем вне зависимости от категорий», — добавил Евгений Григорьев и призвал с любыми бытовыми проблемами сразу обращаться в Управу округа.

Жены, матери попросили помочь в поиске воинских частей, в которых проходят службу участники СВО, в определении годности раненого для дальнейшего исполнения военных обязанностей, в предоставлении льгот детям военнослужащих на занятия в секциях, кружках, помощь в доставке писем, посылок, а также ускорить переселение из аварийного жилого фонда.

Кроме того, поступили обращения о благоустройстве в округе, в том числе о строительстве теплой остановки по ул. Строителей рядом с магазином «Колобок», рассмотреть вопрос о скидке на ежемесячную оплату жилищно-коммунальных услуг. Также внесли предложение выдавать удостоверения семьям участников СВО, чтобы они могли воспользоваться скидками, например, в продуктовых магазинах, попасть на прием к врачу без очереди в поликлиниках.

Члены семей участников СВО поблагодарили Окружную администрацию города Якутска, администрацию Строительного округа и городской Центр поддержки семей участников СВО.

«В Управе Строительного округа, в городском Центре поддержки семей участников СВО мы получаем любую помощь – не только информационную, юридическую, психологическую, но и в решении бытовых, житейских проблем. Эти проблемы на первый взгляд кажутся мелкими, но для женщин, оставшихся без мужей, отцов, сыновей они, конечно же, сложные», — отметила жительница округа Светлана Носкова.