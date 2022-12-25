Евгений Григорьев провел встречу с семьями участников СВО в Центральном округе

При возникновении любых проблем, в том числе бытовых семьи участников специальной военной операции в первую очередь могут обратиться в Управы округов по месту проживания и в городской Центр поддержки семей участников СВО по ул. Курашова, 1/1.

Во встрече приняли участие прокурор города Якутска Антон Николенко, уполномоченный по правам человека Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева, руководитель городского Центра по поддержке семей участников СВО Туйара Колесова.

Глава города Якутска Евгений Григорьев подчеркнул, что даже если во время встречи не получен ответ на вопрос, он вносится в протокол и специалисты отрабатывают по каждому вопросу.

«Такие встречи, обсуждения проблем проводятся на постоянной основе. Поэтому с каждым разом уровень знаний по тем или иным вопросам повышается и расширяется», — отметил Евгений Григорьев.

Во время встречи родственники участников специальной военной операции задали волнующие вопросы, в том числе о приостановлении оплаты за посещение детского сада детям участников СВО, непризнание гражданских браков. Женщина рассказала, что столкнулась с проблемой при установлении отцовства ребенку, так как брак не был зарегистрирован. Уполномоченный по правам человека Республики Саха (Якутия) Сардана Гурьева заверила, что обратится к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации.

«Инициированные и организованные главой города Якутска встречи в округах и пригородах города Якутска очень действенны и полезны. Например, во время встречи в Октябрьском округе была жалоба, что семья не может получить положенные выплаты. После того, как мы подключились к этой проблеме, вопрос решен в пользу семьи», — прокомментировала Сардана Гурьева.

Мать военнослужащего, проходящего военную службу по контракту и убывшего на СВО из Хабаровска, пожаловалась, что не может получить выплату. Другая мать рассказала, что сын прописан в Приморье, поэтому не может получить предусмотренную региональную выплату. По этим вопросам решено подключить Постпредство РС (Я) и военную прокуратуру.

В завершение встречи члены семей участников СВО поблагодарили Окружную администрацию города Якутска, администрацию Центрального округа и городской Центр поддержки семей участников СВО за оказанную помощь.