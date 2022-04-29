Евгений Григорьев провел личный приём граждан

В рамках общереспубликанского дня приёма граждан, 28 апреля, глава Якутска Евгений Григорьев встретился с горожанами. Граждане обратились к главе города с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства, земельными вопросами, а также за поддержкой в реализации социально значимых проектов.

Житель микрорайона Марха Григорий Халматов, у которого в аренде имеется земельный участок с видом разрешенного использования под склад без права капитального строительства, обратился к главе города с просьбой продлить срок действия договора на аренду земельного участка.

Евгений Григорьев разъяснил, что срок договора аренды истек, но не произведены действия по расторжению.

«Вы должны были обратиться к нам на заключение нового договора аренды, до 2018 года. Сегодня уже нет новых оснований для продления текущего договора аренды. Предлагаю подать в суд и по суду продлить действие договора. Когда у Вас будет договор аренды, тогда и сможете использовать ваше строение как нестационарный торговый объект», — рекомендовал глава города.

Пенсионерка Анна Балаева пожаловалась Евгению Григорьеву на управляющую компанию «Северный». Она показала фотографии, на которых зафиксированы факты течи с кровли, из-за чего происходят постоянные замыкания электричества.

Глава города поручил своему заместителю по вопросам городского хозяйства Егору Кардашевскому совместно с Департаментом по работе с территориями, Управой Автодорожного округа и управляющей компанией разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.

С просьбой о поддержке проекта «Цунами добра», вопросом о ремонте многоквартирного дома по улице Губина, 37 и строительстве детской площадки обратилась Наталья Сивцева. Евгений Григорьев заверил, что ознакомится с предлагаемым проектом и, по необходимости, окажет поддержку. По вопросу строительства детской площадки глава города поручил Департаменту градостроительства и транспортной инфраструктуры рассмотреть возможность включения дворовой территории в программу благоустройства «1000 дворов на Дальнем Востоке».

По вопросу оформления в собственность земельного участка, входящего в промышленную зону, глава поручил Департаменту имущественных и земельных отношений подготовить заявление на изменение генерального плана территории.

28 апреля личный прием граждан также провели заместители главы города Якутска, руководители структурных подразделений Окружной администрации г. Якутска и муниципальных учреждений.

Отметим, Общереспубликанский день приема граждан проводится в соответствии с распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 5 апреля 2017 года № 307-РГ «О проведении Общереспубликанских дней приема граждан».