Евгений Григорьев провел личный приём граждан

13 апреля глава города Якутска Евгений Григорьев провел очередной личный приём граждан.

В приёме приняли участие руководитель городского Центра поддержки участников СВО и их семей Туйара Колесова, заместитель начальника отдела переселения МКУ «Департамент жилищных отношений» Вадим Семёнов, заместитель начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Иван Гуляев, руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Сергей Тимошенко, начальник Управления образования Окружной администрации г. Якутска Мария Петрова.

Представители администрации МОБУ «СОШ №18» обратились к главе Якутска с вопросами, которые касались коммунальной инфраструктуры школы, строительства дополнительного здания, также исполнения требований антитеррористической защиты (речь идет об установке новой школьной ограды). Евгений Григорьев дал поручение заместителю главы по ЖКХ принять меры по проблеме, возникшей в коммунальной инфраструктуре образовательного учреждения. Рабочая группа Окружной администрации г. Якутска проинформировала руководство школы о том, что строительство дополнительного здания запланировано на 2026 год. Также глава города дал поручение Управлению образования Окружной администрации г. Якутска провести сметную работу по установке ограждения и видеонаблюдения.

Инициативная группа жителей домов по ул. Рыдзинского, 11, 13 обратилась к главе города Якутска по темам, касающимся спорных вопросов земельного и градостроительного законодательства, связанных с деятельностью строительной компании, приступившей к работам в этом районе, а также по проблеме соблюдения нормативов при переносе санитарных точек данных жилых домов.

Руководитель ДГиТИ Иван Гуляев подтвердил, что разрешение на строительство компании выдано на законных основаниях, нарушений не было зафиксировано. По вопросу переноса санитарных точек, Управе Строительного округа и ДГиТИ, главой города дано поручение отработать вопрос расположения санитарной точки по требованию жителей многоквартирных домов в соответствии с действующими нормами.

Кроме того, Евгений Григорьев разъяснил гражданам, пришедшим на приём, вопросы обеспечения их прав при реализации программы переселения из аварийного жилого фонда в новое жилье, в частности, очередности переселения по этапам программы, возможности временного проживания в маневренном фонде и др.

Также на приём обратился гражданин, демобилизованный участник специальной военной операции, которому требуется оказать помощь в качественном протезировании. Глава города пообещал максимальное содействие в решении данного вопроса, совместно с Минздравом республики. Помимо этого, гражданину оказывается психологическая помощь в городском Центре поддержки семей участников СВО.

Напомним, личный приём главы городского округа «город Якутск» проводится по предварительной записи. Для записи на приём необходимо направить в отдел обращений граждан и организаций Окружной администрации города Якутска письменное заявление, изложив подробно вопрос, а также сведения (при их наличии) о том, куда заявитель обращался за решением указанного вопроса. В заявлении необходимо указать свои контактные данные: номер мобильного и (или) стационарного телефона либо адрес электронной почты, или почтовый адрес, на который будет направлено уведомление о дате и времени проведения личного приема.

Отправить заявление на личный прием можно одним из следующих способов:

— через официальную электронную почту yakutsk@sakha.ru

— по номеру телефона 40-80-76;

— на почтовый адрес: г. Якутск, ул. Проспект Ленина, 15;

— принести заявление в отдел обращений граждан и организаций по адресу: г. Якутск, ул. проспект Ленина, 15, каб. 113, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00).