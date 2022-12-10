Евгений Григорьев: Сегодня подписано концессионное соглашение по Ленскому мосту

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. Проект Ленского моста направили на Главгосэкспертизу после внесения изменений, заявил в пятницу мэр Якутска Евгений Григорьев в ходе XII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», сообщает ТАСС.

«Занимаемся этим вопросом вместе с концессионером. Сегодня подписано концессионное соглашение, в рамках него работы по первому этапу завершены — определена трассировка, выполнены работы по выносу инженерных сетей. По второму этапу зашли на Главгосэкспертизу по изменениям, которые были внесены», — сказал он.

Григорьев отметил, что ранее на 2025 год на строительство моста было заложено более 1 млрд федеральных средств.

«Предварительный этап пройден, <…> проект живет. <…> Стоимость будет корректироваться. <…> Ставится вопрос реализации транспортно-логистического центра на левом берегу [реки Лены]. Правый берег связан с железной дорогой, и мы видим по грузообороту необходимость строительства транспортно-логистического центра на левом берегу», — подчеркнул он.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения «Вилюй», «Лена» и «Колыма». Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.

О форуме

XII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» проходит в Петербурге с 8 по 9 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников» при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума — ПАО «ГМК «Норильский никель». ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.