Евгений Григорьев про проспект Ленина, 204 микрорайон и отказ от автобусов ПАЗ

На днях состоялась пресс-конференция главы Якутска Евгения ГРИГОРЬЕВА. Пресс-конференция была посвящена 390-летию со дня основания Якутска, но вопросы были в основном не праздничные, а вполне злободневные. Вопросов к мэру накопилось много, но встреча с журналистами прошла довольно динамично, вопросы и ответы были по существу. SakhaLife делится тезисами, которые прозвучали на пресс-конференции.

«Я не про политику, я — про хозяйство»

На вопрос, считает ли Евгений Григорьев себя политиком, он ответил довольно категорично:

«Вопросы политики – к депутатам. Более того, я за то, чтобы депутаты городского собрания ушли от партийной принадлежности и Якутская городская Дума перешла на мажоритарную систему. То есть переход на депутатов — одномандатников, когда ты отвечаешь конкретно перед людьми твоего избирательного округа. Я лично себя не позиционирую, я не про политику, я — про хозяйство»

О проспекте Ленина

Начато растепление грунтов на всей продолжительности проспекта Ленина. Был заменен грунт на глубине до 3 с половиной метров. Работы проходят по графику и до конца октября будет завершен весь плановый ремонт. До конца сентября будет проложено два слоя асфальта. Движение будет открыто в октябре, когда будут установлены все дорожные знаки, ограждающие конструкции, остановки.

О сносе жилья

Якутск является городом с самым большим удельным весом ветхого жилья. Из 2 943 многоквартирных домов около 1 100 домов – деревянный жилой фонд. В них проживает порядка 35 тысяч человек. Практически все деревянные дома признаны аварийными. 38 домов, признанных аварийными, сегодня имеют угрозу обрушения. В 2023 году планируется расселить 85 многоквартирных домов. К 2032 году должно быть полностью ликвидировано ветхое аварийное жилье в деревянном жилом фонде.

«Неправильно — ездить на ПАЗиках»

Подписано трехстороннее соглашение с Госкорпорацией, городской администрацией и правительством республики о модернизации системы общественного транспорта в Якутске. Общий объем финансирования составил более трех миллиардов рублей, для того чтобы полностью обновить систему общественного транспорта.

«Нет времени раскачиваться. Вопрос обновления общественного транспорта был актуальным и пять, и десять лет назад. Неправильно ездить на ПАЗиках, на которых мы сейчас ездим. Поэтому мы с прошлого года вместе с правительством республики начали планово закупать технику. 35 автобусов закупили частники, 65 закупило муниципальное предприятие ЯПАК. На будущий год мы эту работу продолжаем, нам для ЯПАК нужно минимум 45 автобусов.

В этом году запустили первый городской маршрут №100. Кстати, ЯПАК уже давно не работал на городских линиях, поэтому начнем их возвращать.

Мы понимаем, что текущие маршруты не отражают потребности населения. Поэтому сейчас проводиться научно-исследовательская работа, чтобы измерить реальные перемещения граждан и составить новую, оптимальную сеть города. Она будет готова ближе к первому кварталу 2023 года. Мы будем переходить на брутто-контракты, чтобы постепенно обеспечить единый стандарт качества. Нужно, чтобы горожанин не различал, едет он в частном или муниципальном транспорте» — отметил Григорьев

Аквапарк и экстримпарк

Было найдено место, и администрация города будет работать над строительством аквапарка и экстримпарка. Место — это бывший полигон для снега. Выделено более трех гектаров земли. Вопрос о стоимости будет известен будет после того, как будет готова проектно- сметная документация. Это сумма в районе 4 миллиардов рублей. Сейчас идет процесс поиска инвестора, который сможет построить и эксплуатировать на протяжении долгого времени.

«Есть интерес, и я думаю, что у нас все получится» — сообщил Григорьев.

204 микрорайон оставим детям

В генеральной плане города Якутска и в мастер-плане 204, 205, 206, 207 микрорайоны обозначены, также намыв грунтов, восстановление дамб и образование набережной города Якутска.

«Мое личное мнение – рано туда заходить, пока мы не застроим и расселим людей, с кварталов, где необходимо проводить снос. Давайте лучше снесем Сайсары, 85 и 86 квартал. Прекрасная площадка для застройки над озером Сайсары, которая дает возможность расселять людей. Моя позиция – пока работаем в городе, а намывные грунты можно детям нашим оставить»

По поводу задержания сотрудника административной комиссии

Евгений Григорьев прокомментировал скандальное задержание сотрудника мэрии.

Как уже сообщали СМИ, по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере задержаны сотрудник административной комиссии Окружной администрации города Якутска и двое предпринимателей.

«С точки зрения инцидента, который произошел, мы уже запустили служебную проверку, результаты ее будут в начале следующей недели. Как только будут выяснены все обстоятельства, когда кто выезжал, примем все необходимые меры. Конечно, ситуация неприятная, вместе с тем все необходимые меры будут приняты в кратчайшие сроки. Обстоятельно проведем всю работу. То, что произошло с господином КОШЕЛЕВЫМ, там еще был другой предприниматель и сотрудником административной комиссии… Это ужасно, такого не должно быть в принципе. Отстранить, уволить — это не проблема».

О лжекафе

Евгений Григорьев сообщил, что есть соглашение между МВД и мэрией о совместной борьбе с нелегальной продажей алкоголя и попросил передавать информацию о нарушениях.

«Это один из острейших вопросов, который беспокоит жителей Якутска. Только от жителей 203 микрорайона в мой адрес поступило обращение с 3 тысячами подписей. Ключевая проблема заключается не в магазинчиках, которые продают алкоголь, а в так называемых «лжекафе». По ним мы ожидаем в ближайшую сессию Ил Тумэна внесение корректировки в республиканский закон относительно площади обслуживания зала. В этом случае из 140 заведений общепита, где есть откровенные «лжекафе», работающие только на вынос алкоголя, 42 закроются. Это при принятии решения о закрытии заведений, у которых меньше 100 квадратных метров. Останется порядка 20 — 30 штук, по ним отдельно надо будет работать. Это принципиальный вопрос, по которому мы работаем с депутатами от города Якутска»

Что касается вопроса о том, не попадут ли под этот закон и нормальные заведения, глава пояснил, что под него попадает только два реальных заведения: «Китай город» и CafeRacer. Глава заявил, что готов встречаться с этими предпринимателями и можно будет рассмотреть варианты помощи по поиску нового места или увеличения зоны обслуживания. Закон об увеличении минимальной площади заведений, торгующим алкоголем, несет в себе следующую логику. «Лжекафе» нерентабельно будет содержать заведение, торгующее на вынос с такой площадью.