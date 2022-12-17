Евгений Григорьев: Пришла печальная новость…

Мэр Якутска сообщил в своем тгк Евгений Григорьев глава ГО Якутск:

Пришла печальная новость… Ушёл из жизни руководитель Якутского лесничества Юрий Геннадьевич Кузьмин. Юрий Геннадьевич большую часть своей жизни посвятил работе в отрасли лесного хозяйства, этот путь он выбрал будучи выпускником техникума в далеком 1981 году. И до последнего Юрий Геннадьевич служил делу сохранения и восстановления нашей бескрайней природы.

В прошлом году, когда природные пожары бушевали во многих районах Якутии, именно Юрий Геннадьевич стоял на защите лесов на территории нашего городского округа. Во многом благодаря его опыту, самоотверженной работе, тогда удалось сдержать огонь, пришедший из соседних улусов. Благодарен судьбе, что мне довелось поработать с этим замечательным человеком, профессионалом своего дела.

Выражаю слова соболезнования родным и близким Юрия Геннадьевича, крепитесь, это невосполнимая утрата для нас.