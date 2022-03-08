Евгений Григорьев поздравляет с Международным женским днем

Дорогие, милые женщины, в этот весенний день от всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Первый весенний праздник носит особый статус в календаре. 8 марта – предвестник тепла и обновления, день, когда мужчины с особым волнением относятся к выбору подарков и цветочных букетов, а вы в свою очередь находитесь в ожидании приятных сюрпризов и теплых слов поздравлений.

Своей нежностью, любовью и поддержкой вы вдохновляете нас, мужчин, на новые достижения и победы. В Год матери хочу выразить особые слова благодарности нашим многодетным мамам, всем матерям, которые вносят большой вклад в улучшение демографии, несут на себе основную ответственность за воспитание подрастающего поколения: ваш труд позволяет нам всем уверенно смотреть в будущее.

Якутск на сегодняшний день – один из самых быстро растущих и динамично развивающихся городов в России. И это в том числе ваша заслуга. Современные якутянки задают тренды в развитии бизнеса, успешно трудятся в социальной сфере, приносят большую пользу обществу на государственной и муниципальной службе, гармонично сочетают карьеру и поддержание уюта в семейном очаге.

В этот замечательный праздник от всего сердца желаю вам любви, здоровья, пусть ваш дом наполняет аромат цветов, и каждый день озаряет светом улыбок родных и близких вам людей!

Глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев