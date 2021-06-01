Евгений Григорьев поздравляет с Днем защиты детей

От имени руководства Окружной администрации и от себя лично поздравляю с Международным днём защиты детей!

Дети – самое главное богатство и будущее нашего города, республики, всей нашей страны. Чтобы наши надежды осуществились, необходимо каждодневно окружать детей вниманием и заботой, учить доброте и взаимопомощи, развивать их таланты и способности, чтобы вырастить, воспитать достойных и трудолюбивых людей.

Защищать, оберегать детей — это первостепенная задача нас взрослых и ответственность за судьбу каждого ребенка, они как никто другой, нуждаются в нашей поддержке.

Этот праздник приходится на первый день лета, которое у всех ассоциируется с солнцем, радостью, долгожданными каникулами для девчонок и мальчишек. Позади уроки и домашние задания, впереди три месяца беззаботного отдыха.

Хочу выразить благодарность всем родителям, многодетным семьям, признательность нашему старшему поколению, нашим бабушкам и дедушкам, чей огромный жизненный опыт, мудрость и великодушие берегут подрастающее поколение от невзгод, учат верить во всепобеждающую силу добра и в справедливость, вселяют уверенность в завтрашний день. Сегодня мы также говорим спасибо тем, кто посвятил себя работе с детьми и отдает все силы их воспитанию, интеллектуальному и физическому развитию – учителям и воспитателям, педагогам дополнительного образования, детским спортивным тренерам, врачам-педиатрам.

К сожалению, вот уже второй год омрачает праздник и летние каникулы пандемия коронавируса, из-за которого по всей стране введены ограничительные меры. Но, несмотря на это, руководство города постаралось организовать летний отдых детей с пользой: с 5 июня начнут работать дистанционные дневные лагеря, где каждый найдет себе занятие по душе, а с 15 июня раскроют свои двери летние лагеря круглосуточного пребывания.

Пусть предстоящее лето укрепит здоровье наших детей, подарит много положительных эмоций, ярких впечатлений, интересных открытий, новых хороших друзей! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, успехов, мира и согласия!

Глава ГО «город Якутск» Евгений Григорьев