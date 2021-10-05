Евгений Григорьев поздравляет с Днем учителя

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!

От себя лично и от имени Окружной администрации города Якутска поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Любовь к знаниям, стремление к постижению нового, дружба и взаимопомощь – все это вкладывает в ребенка учитель с первых дней в школе. Благодаря профессионализму и мудрости педагогов каждому школьнику открывается целый мир во всем его многообразии. Это непростая работа, требующая огромных душевных сил, терпения и доброты, бесконечной преданности любимому делу.

Сегодня столица республики стремительно развивается, растет численность населения, перед руководством города стоят важнейшие задачи по развитию сферы образования. Главой республики Айсеном Николаевым принят Указ о развитии города Якутска, и ключевым направлением, по которому мы будем двигаться в ближайшие годы, является укрепление социальной инфраструктуры. Нас ожидает масштабное строительство школ и детсадов, что позволит снять проблему переполненности образовательных учреждений. В ближайшие годы в Якутске появятся 13 новых школ и 5 пристроев к школам на 17 тысяч мест, создано 5 тысяч мест в 19 детских садах.

Уверен, что столичные педагоги и дальше будут лидерами по внедрению передовых методик обучения и воспитания – для того, чтобы обеспечить подрастающее поколение современным, отвечающим самым высоким стандартам образованием; формировать и укреплять в наших детях лучшие человеческие качества.

На протяжении жизни особенные воспоминания всегда связаны с нашими учителями и классными руководителями. И сегодня мои особые слова поздравления педагогам, оказавшим на меня большое влияние: директору Ивану Ивановичу Шамаеву, учителю физики Виктору Филипповичу Потапову, моему классному руководителю Ольге Петровне Егоровой.

Дорогие наши учителя, желаю вам счастья, здоровья, успехов и благополучия! С праздником!

Глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев