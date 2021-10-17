Евгений Григорьев поздравляет с Днем работника дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства, дорогие ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днём работника дорожного хозяйства!

Выражаю признательность всем тем, кто отдает свои силы, профессиональные знания, опыт и время для развития дорожной инфраструктуры города Якутска. Благодаря вам, вашему труду с каждым годом преображаются улицы нашего города, строятся мосты, прокладываются дороги.

Поздравляю, и выражаю огромную благодарность ветеранам дорожного хозяйства, которые передали нынешнему поколению дорожников все свои знания, навыки, умения. Именно они сейчас вносят достойный вклад в развитие сети автомобильных дорог, поддержав тем самым славные трудовые традиции многих поколений и приумножив их достижения.

В Якутске за последние годы дорожная отрасль поступательно развивается – усиленно ведутся ремонтно-восстановительные работы, в строительстве дорожного полотна и мостовых переходов используются новые и передовые технологии, большое внимание уделяется обеспечению безопасности движения. За последние три года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» построено, отремонтировано и реконструировано больше 100 километров дорог, вложено 5,2 миллиардов рублей.

В этом году объем выполняемой работы в два раза больше показателя прошлого года. Индикатор дорожных работ 2020 года составлял 28 километров, с учетом переходящих объектов. В строительный сезон 2021 года работы ведутся на 44 объектах общей протяженностью 60 километров, с учетом переходящих объектов. Это исторический рекорд объемов дорожного ремонта и строительства для Якутска.

В этом году в копилке наших общих дорожных свершений есть особый объект – начался капитальный ремонт проспекта Ленина. Это для нас первый проект такого масштаба в рамках ремонта улиц.

Благодарю дорожников за пре­дан­ность про­фес­сии и до­стиг­ну­тые по­ка­за­те­ли! Ваши профессионализм, усердие в труде и постоянное совершенствование мастерства служат надежным фундаментом успешного развития автодорожного комплекса столицы республики и всего региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть ваша дорога жизни будет ровной и счастливой! Дальнейших успехов в вашем нелёгком труде на благо жителей города Якутска!