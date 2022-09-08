Евгений Григорьев поздравил с Днем города совет старейшин Якутска

В Якутске начались праздничные мероприятия ко Дню города, в это воскресенье Якутску исполнится 390 лет. Глава города Евгений Григорьев сегодня провел традиционную встречу с Высшим советом старейшин Якутска. В мероприятии также принял участие председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

В приветственной речи глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что 390-летие столицы республики дает старт началу десятилетия до 400-летия основания города.

«В рамках подготовки к этой знаменательной дате проходит форум «ЯКУТСК 4.0.0 СТАРТ» для актуализации Стратегии развития города до 2032 года», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Как напомнил Евгений Григорьев, в сентябре 2021 года глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ «О социально-экономическом развитии города Якутска – столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года». В этом году при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), крупнейшей корпорации Дом.РФ и Фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия) разработан мастер-план развития города Якутска.

Обращаясь к Высшему совету старейшин, Евгений Григорьев особо подчеркнул их весомый вклад в развитие столицы республики.

«В течение последних лет Якутск входит в число самых быстрорастущих городов на территории Дальнего Востока. Этого удалось достичь благодаря самоотверженному труду вашего поколения людей и лично каждого из вас. Кроме того, ваш опережающий, стратегический труд по развитию жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжения, обустройства инфраструктуры и других сфер стал основой и опорой для сегодняшнего динамичного развития города», — добавил Евгений Григорьев.

За многолетний добросовестный труд и значимый вклад в развитие города Якутска Евгений Григорьев вручил юбилейный знак «390 лет со дня основания города Якутска»:

Владиславу Семеновичу Алексееву – заслуженному строителю Республики Саха (Якутия);

Ксении Львовне Баишевой – заслуженному агроному ЯАССР, ветерану труда;

Дмитрию Дмитриевичу Иванову – Почетному строителю Республики Саха (Якутия), ветерану госслужбы;

Марине Иннокентьевне Ивановой – Почетному гражданину города Якутска;

Александру Николаевичу Канину– заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия);

Николаю Васильевичу Лепчикову — заслуженному работнику ЖКХ РФ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), лауреату премии им. Прокопьева Ю.Н., почетному гражданину г. Якутска;

Надежде Николаевне Нижник – заслуженному учителю Республики Саха (Якутия);

Михаилу Семеновичу Сергееву — Герою Социалистического Труда, заслуженному строителю РСФСР кавалеру двух орденов Трудового Красного Знамени, почетному гражданину города Якутска;

Петру Павловичу Соловьеву – заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному строителю Республики Саха (Якутия), ветерану труда, почетному гражданину города Якутска;

Александре Николаевне Стручковой — заслуженному врачу РСФСР, ЯАССР, отличнику здравоохранения СССР, РФ, РС (Я), почетному гражданину города Якутска;

Александре Прокопьевне Тихоновой – заслуженному учителю Республики Саха (Якутия), отличнику образования Российской Федерации, почетному гражданину Ленинского района;

Константину Семеновичу Федорову – заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетному работнику Минтопэнерго Российской Федерации, почетному гражданину Мегино-Кангаласского улуса, ветерану газового хозяйства России.

Слова благодарности, признательности и почтения старшему поколению выразил председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, который отметил юбилейные даты этого года – 100-летие образования ЯАССР, 390-летие основания города Якутска и 200-летие образования первого представительного органа столицы республики.

«За вашими плечами – большая жизнь, вы являетесь носителями мудрости и традиций, учите верить в свои силы молодому поколению. Живите долго и счастливо», — пожелал Альберт Семенов.

В конце встречи состоялся конструктивный разговор главы со старейшинами о вопросах газификации, ЖКХ, дорожного ремонта, благоустройства города. Члены Высшего совета старейшин внесли свои предложения и высказали пожелания по улучшению жизни в городе.