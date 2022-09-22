22.09.2022
20:44
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Якутск

Евгений Григорьев: Последние 40 метров

Последние 40 метров. Завершаем асфальтирование улицы Маяковского по основной дороге. сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Якутска сообщал в совем тгк: Ул.Пирогова. Проводим укладку второго слоя асфальта. Протяжённость объекта 368 метров.

Фото: тгк Евгений Григорьев
Источник: тгк Евгений Григорьев

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