22.09.2022
20:44
488
Якутск
Евгений Григорьев: Последние 40 метров
Последние 40 метров. Завершаем асфальтирование улицы Маяковского по основной дороге. сообщил глава Якутска Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.
Ранее мэр Якутска сообщал в совем тгк: Ул.Пирогова. Проводим укладку второго слоя асфальта. Протяжённость объекта 368 метров.
Фото: тгк Евгений Григорьев
Источник: тгк Евгений Григорьев
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