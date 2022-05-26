Евгений Григорьев показал жителям Хатасс проект нового двора

В селе Хатассы жители положительно оценили проект капитального ремонта дворовой территории

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня встретился с жителями домов 67, 67/1, 67/2 по ул. Ленина в селе Хатассы. Встреча состоялась в рамках обсуждения проекта капитального ремонта дворовой территории по плану трехлетия благоустройства, программе Ил Дархана «Мой двор», федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Глава города, проектировщики и подрядчики рассказали жителям о строительно-монтажных работах, наглядно показали, каким осенью станет их двор.

«Главная наша задача по ремонту дворовых территорий – создать среду для повседневного отдыха, комфортную для всех наших горожан. Все начинается с родного двора, поэтому нам необходимо привести в порядок как можно больше дворовых территорий», — сказал Евгений Григорьев.

Жительница дома 67 по ул. Ленина Любовь Петрова отметила, что в их дворе отсутствуют твердое покрытие, освещение, озеленение, нет площадки с контейнерами для сбора мусора, грамотной системы водоотведения, из-за чего весь двор в лужах, кроме того, неэстетический вид внешних коммуникаций.

«С большой надеждой будем ждать сентябрь, потому что нам очень понравился проект, который сегодня нам презентовали. Рады, что наконец-то у нас появится огромная детская площадка, с двумя зонами – для маленький детей и для подростков, спортивная площадка. Сейчас во дворе не хватает зелени, а в проекте увидели красивое озеленение», — прокомментировала Любовь Петрова.

По просьбе жителей на дворовой территории дополнительно будут обустроены велосипедные стоянки, беседка, предназначенная для старшего поколения.

Капитальный ремонт дворовых территорий в Якутске начнётся в конце мая и продлится до сентября.

Напомним, в этом году в Якутске будут благоустроены 75 дворовых территорий.