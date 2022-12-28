Евгений Григорьев подвел итоги года

Глава Якутска Евгений Григорьев подвел итоги 2022 года на предновогодней встрече

27 декабря глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев провел встречу с общественностью, на которой подвел итоги уходящего 2022 года, отметил основные достижения и значимые результаты совместной работы и обозначил основные цели на 2023 год.

В 2022 году якутяне отметили исторический 100-летний юбилей создания Якутской АССР, 390-летие города Якутска, 200-летие Якутской городской Думы. В республике был объявлен Год матери.

«Наш город – как и прежде, лидер по рождаемости в республике. Важнейшей мерой в сфере поддержки материнства и детства стал целевой капитал «Дети столетия» — по 100 тыс. рублей за каждого родившегося ребенка. Отрадно, что Айсен Сергеевич Николаев принял решение продлить его действие на 5 лет», — сказал Евгений Григорьев.

Глава города отметил успешное проведение капитального ремонта 11 городских школ, ставшее возможным благодаря участию в федеральной программе капремонта школ, инициированной президентом В.В. Путиными и партией «Единая Россия». Финансирование по ней составило более 800 млн рублей.

«Мы продолжим программу капремонта школ в 2023 году, и ставим себе еще более высокие планы – отремонтировать и модернизировать 13 школ по федеральной программе», — заверил Евгений Григорьев.

В 2022 году была продолжена реализация программы Трехлетия благоустройства в городе Якутске с 2021 по 2023 годы, главной задачей которой стали ремонт и благоустройство дворовых территорий.

«Благодаря поддержке Айсена Сергеевича Николаева, Правительства республики и федерального бюджета, совместной работе с горожанами мы смогли исполнить поставленную на 2022 год задачу – провести ремонт и благоустройство 75 дворов», — подчеркнул глава города. В 2023 году данная работа продолжится, планируется отремонтировать и благоустроить порядка 40 дворов.

Евгений Григорьев поблагодарил жителей, общественность города за поддержку усилий по ограничению деятельности «лже-кафе» и «наливаек». В 2022 году принято постановление №118, увеличившее расстояние от социальных объектов до магазинов, торгующих алкоголем и пивом, в результате порядка 30 алкоточек прекратили продажу спиртного.

Якутск уже четыре года участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», за эти годы отремонтировано и построено более 134 км дорог, десятки километров новых тротуаров, тысячи опор уличного освещения. В том числе в 2022 году – более 36 км. План на 2023 год – 34 км.

Приоритетным направлением является модернизация общественного транспорта. В год столетия ЯАССР Якутск получил 100 новых автобусов. Глава Якутска рассказал о продолжении программы строительства теплых автобусных остановок. В 2022 году открыли 16 теплых остановок, в прошлом году — 20.

«По итогам 2022 года прогнозируются улучшение показателей ввода жилья, более половины всего ввода жилья по Якутии приходится на Якутск. В столице успешно реализуется республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилья, мы поставили себе целью завершить текущую программу 2019-2025 годов досрочно, уже в следующем году», — заявил Евгений Григорьев.

2022 год ознаменовался для России проведением специальной военной операции, вхождением 4 новых субъектов в состав Российской Федерации, введением экономических санкций со стороны недружественных стран.

«Я хочу поблагодарить всех защитников Родины, мобилизованных и добровольцев, честно исполняющих сегодня свой воинский долг. И пожелать всем нашим бойцам здоровья и удачи», — сказал Евгений Григорьев.

С начала мобилизации в Якутске действует городской благотворительный фонд «Победа». На средства фонда закупается необходимое снаряжение, обмундирование для наших защитников. Активно действует городской штаб и Центр поддержки семей участников СВО, который оказывает единовременную финансовую помощь, доставку овощных и продуктовых наборов, необходимую юридическую, психологическую поддержка семьям, волонтерскую помощь в решении хозяйственно-бытовых вопросов.

Символично, что в год 390-летия Якутска, столица Республики Саха (Якутия) Указом Президента России удостоена почетного звания «Город трудовой доблести».

«Этой наградой мы обязаны нашим героическим предкам, дедам и прадедам, ветеранам войны и тыла, ковавшим своим ударным трудом нашу общую Победу в 45-м! Низкий им поклон!», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Якутск вступил в десятилетие навстречу своему историческому юбилею в 2032 году. И каждый последующий год на пути к 400-летию Якутска должен приносить конкретные улучшения в городе, повышать качество и комфорт жизни людей нашего города, подытожил Евгений Григорьев.

Перед общественностью города также выступили руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики (Саха) Якутия Иван Попов, Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, Председатель Высшего Совета старейшин города Якутска Николай Лепчиков, командир республиканского добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов, председатель городской общественной организации «Совет многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир» Галина Сидорова.

На предпраздничной встрече прошло торжественное награждение отличившихся своим трудом и заслуженных горожан.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия)» присвоено Василине Кривошапкиной, заведующей Центра культурно-массовых проектов Агентства культуры и художественного образования городского округа «город Якутск», и Ивану Васильеву, директору автономной некоммерческой организации Центр целостного саморазвития личности «Алгыстаах аартык» Республики Саха (Якутия) город Якутск.

Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)» присвоено Валентине Атласовой, учителю истории и обществознания МОБУ «СОШ №31» городского округа «город Якутск».

Знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» наградили Евдокию Дмитриеву, главного архивиста отдела комплектования МКУ «Муниципальный архив» городского округа «город Якутск», Светлану Кармадонову, заместителя начальника Департамента по работе с территориями Окружной администрации города Якутска, Надежду Ноговицыну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» городского округа «город Якутск».

Грамотой главы городского округа «город Якутск» с вручением серебряного знака отмечен Никита Станкевич, участник специальной военной операции, награжденный медалями «За боевые отличия», «За отвагу» и Орденом мужества.

Юбилейные знаки «100-летие Якутской АССР», «390-летие со дня основания города Якутска», знак отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска», Почетный знак отличия «За вклад в развитие молодежной политики города Якутска», Благодарность Председателя Якутской городской Думы, Почетные грамоты Якутской городской Думы и Окружной администрации города Якутска вручилиработникам и ветеранам Окружной администрации города Якутска, депутатам и работникам аппарата Якутской городской Думы, руководителям пригородных администраций и управ Якутска, активным представителям общественности города, участникам специальной военной операции,педагогам городских школ и дополнительного образования.