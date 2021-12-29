Евгений Григорьев подвел итоги года на предновогодней встрече с общественностью

В городе Якутске состоялась предновогодняя встреча главы Якутска Евгения Григорьева с депутатами Якутской городской Думы, руководителями организаций и предприятий, общественностью города Якутска. Глава города подвел итоги уходящего 2021 года и обозначил планы на 2022 год.

Евгений Григорьев поздравил приглашенных с наступающим Новым годом с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия в семье. В своем докладе глава, в частности, отметил, что в начале 2021 года в Якутске проживало порядка 347 тысяч человек – это 35 % от населения всей республики. За 9 месяцев текущего года прирост населения составил 7 518 человек.

«В 2021 году в Якутске реализованы 5 национальных проектов, по всем пяти имеются очень хорошие показатели. На эти цели выделено 6,1 миллиардов рублей, в два раза больше, чем в 2020 году. По результатам 2020 и 2021 годов реализация проектов выполняется на хорошем уровне», — подчеркнул глава города.

От имени Администрации Главы и Правительства Якутии с наступающим Новым 2022 годом присутствующих поздравил руководитель Департамента по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Иван Попов.

«Город Якутск является лицом нашей республики. В этом году проделано очень много работы, все высокие результаты и хорошие показатели достигнуты благодаря слаженной работе команды», — подчеркнул Иван Попов и вручил главе Якутска Евгению Григорьеву диплом I степени Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) по итогам деятельности муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения среди городских округов в 2021 году.

Преображение и динамичное развитие города Якутска отметил председатель Совета ветеранов города Якутска Николай Тряпша.

«С каждым годом столица республики, наш любимый Якутск становится все лучше и лучше, город преображается и развивается. Хочу отметить, что в этом году благодаря усилиям органов исполнительной власти, новой команды молодого главы Якутска и волонтерского корпуса пожилые граждане столицы чувствовали заботу и внимание во время пандемии. Преемственность поколений – это то, на чем стоит развитие общества», — отметил председатель Совета ветеранов.

Указом Главы Республики Саха (Якутия) за вклад в социально-экономическое развитие республики, заслуги в области образования, обучение и воспитание учащихся, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)» присвоено учителю МОБУ «Якутская городская национальная гимназия им. Антонины и Николая Чиряевых» Валентине Кисиляховой, почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия)» — заместителю директора МАОУ «Национальная политехническая СОШ № 2» (с углубленным изучением отдельных предметов) Валентине Поповой.

Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) награжден главный инженер МУП «ЯПАК» Спартак Шульгин.

За проведение на высоком уровне всероссийской переписи населения в городском округе «город Якутск» Грамотой главы городского округа «город Якутск» с серебряным знаком награждена руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) Ирина Гаевая.

За большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа «город Якутск», многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Почетную грамоту и нагрудный знак городского округа «город Якутск» вручили аудитору Контрольно-счетной палаты города Якутска Павлу Борисову.

Почетной грамотой Окружной администрации городского округа «город Якутск» наградили директора ООО «Тритон» Ларису Черных.

Благодарственное письмо главы городского округа «город Якутск» вручили председателю женского совета села Хатассы Евдокии Семеновой.

Знаком отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» награждены ветеран труда, ведущий специалист МКУ «Администрация села Табага» Мария Ноговицына, член Общественного добровольческого штаба Якутии по борьбе с лесными пожарами Ирина Саввина.

За вклад в развитие институтов гражданского общества, высокий профессионализм и укрепление государственной социальной политики Республики Саха (Якутия), нагрудным знаком «Отличник гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)» наградили начальника центра медико-социального сопровождения беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница» Марину Ефремову.

За активную гражданскую позицию, продвижение добровольческого движения в Республике Саха (Якутия) и личный вклад в развитие волонтерства нагрудный знак «За вклад в развитие волонтерства» вручили старшему преподавателю кафедры технологии, заместителя директора по воспитательной работе ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова» Ольге Лыткиной.