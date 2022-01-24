Евгений Григорьев: «По экстремистским высказываниям зоозащитников проведут проверку»

«По всем фактам экстремистских высказываний со стороны зоозащитников должна быть проведена проверка»: фиксировать все сообщения зоозащитников и зооактивистов с признаками разжигания межнациональной розни и экстремизма поручил глава Якутска Евгений Григорьев в ходе традиционной утренней планерки мэрии, сообщает EXO-YKT. «Материалы незамедлительно должны передаваться в правоохранительные органы», — сказал он.

Как пояснил глава города, на минувшей неделе уменьшилось количество обращений граждан по поводу безнадзорных собак. Вместе с тем, в социальных сетях участились случаи недопустимых высказываний в адрес жителей города Якутска. Преобладающее большинство таких сообщений отправляют жители центральных регионов России. Некоторые из них — откровенно экстремистского толка, направленные, в том числе, на разжигание межнациональной розни.

«Наша задача обеспечить безопасность наших граждан, оградить горожан не только от безнадзорных собак, но и несправедливых и неадекватных высказываний», — подчеркнул Григорьев.

Напомним, в связи с трагедией произошедшей 29 декабря 2021 года в Автодорожном округе, в Якутске введен режим «Повышенная готовность». На сегодняшний день в пунктах передержки находится порядка 1200 безнадзорных собак, их выпуск в естественную среду обитания приостановлен.