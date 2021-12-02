Евгений Григорьев планирует снести весь самострой

Глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ 1 декабря провел совещание по вопросам сноса самовольных строений на территории столицы. В совещании приняли участие руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора РС (Я) Павел АРГУНОВ, представители прокуратуры г. Якутска, Управления муниципальных инспекций, курирующих структурных подразделений Окружной администрации, полиции, службы судебных приставов, а также руководители округов.

Евгений Григорьев отметил, что работа против самовольного строительства в городском округе проводится по выстроенной схеме. После обнаружения самовольной постройки идет оформление первичной документации, принимается комиссионное решение, которое определяет снос объекта через суд или распоряжением Окружной администрации. Далее следует судебный процесс, после которого проводится снос строения.

«Расходы Окружной администрации, связанные с выполнением работ по сносу, будут взысканы с застройщика», — добавил Евгений Григорьев.

Глава города подчеркнул, что при самовольном строительстве не соблюдаются нормы строительства и безопасности.

«В следующем году мы планируем массово сносить такие объекты. По каждому самострою разработаем план сноса», — отметил глава города.

Информацию об объектах с признаками самовольной постройки и сносе представил начальник правового департамента Окружной администрации г. Якутска Айаал НОГОВИЦЫН. Он отметил, что сложилась лояльная судебная практика в отношении самовольных построек, тем не менее, согласно Гражданскому кодексу, такие объекты обязаны снести.

«Зачастую самовольно построенные объекты угрожают или могут угрожать жизни и здоровью граждан. Есть много случаев, когда застройщики строят без разрешения, есть и другие нарушения в части самозахвата земельных участков или превышения площади застройки предоставленного участка», — отметил Айаал Ноговицын.

Начальник Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска Северина АРХИПОВА сообщила, что на данный момент в городе Якутске определено 282 объекта с признаками самовольной постройки. По мнению Северины Архиповой, в совместной работе должны участвовать надзорные органы, в том числе Ростехнадзор, Роспотребнадзор, в зависимости от конкретных нарушений застройщиков.

По итогам совещания Евгений Григорьев поручил до конца января 2022 года разработать положение для организации и координации работы по сносу самовольных построек. Кроме того, в бюджете города Якутска необходимо предусмотреть финансовые средства на снос.

Снос объектов с признаками самовольного строительства обсудят на уровне прокурора города Якутска.